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Сводка ООС: на Донбассе зафиксировали семь обстрелов
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14 июня 2020, 18:30 7

Сводка ООС: на Донбассе зафиксировали семь обстрелов

14 июня 2020, 18:30 7
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В течение суток потерь среди украинских военных нет
В течение суток потерь среди украинских военных нет
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В течение 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял наших защитников возле Орехового и два раза рядом с Хутором Свободным из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по оборонцях Авдеевки.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.

Донбасс ООС РФ террористы военные обстрелы армия Донецкая область Луганская область
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