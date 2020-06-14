Сводка ООС: на Донбассе зафиксировали семь обстрелов

В течение суток потерь среди украинских военных нет

В течение суток потерь среди украинских военных нет

В течение 14 июня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По украинским военнослужащим, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", неподалеку Луганского противник трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также враг обстрелял наших защитников возле Орехового и два раза рядом с Хутором Свободным из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы по оборонцях Авдеевки.

С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный, еще двое ранены.