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13 червня 2020, 17:20 2

На окупованому Донбасі бойовики вже тиждень блокують мобільний зв'язок

13 червня 2020, 17:20 2
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Також під блокуванням знаходяться соціальні мережі
Також під блокуванням знаходяться соціальні мережі
Фото: з відкритих джерел
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В окупованій частині Луганської області збройні формування РФ блокують мобільний зв'язок і соціальні мережі. Одна з можливих причин - страйки шахтарів.

Як передає RegioNews, про це пише РБК-Украина.

Так, в пресслужбі оператора Водафон-Україна виданню підтвердили, що частково на території окупованого Донбасу вже тиждень відсутній мобільний зв'язок українського мобільного оператора. За їх інформацією, зв'язок зник в ніч з 7 на 8 червня.

Разом з тим бойовики так званої "ЛНР" заявили, що причиною відсутності зв'язку є аварія на телекомунікаційному обладнанні". У пресслужбі українського оператора цю інформацію спростували.

За даними Минреинтеграции, бойовики під прикриттям "карантинних заходів" намагалися ізолювати шахтарів, які оголосили про початок страйку в місті Антрацит ще 5 червня. Тоді понад 120 гірників відмовилися підніматися на поверхню до тих пір, поки їм не погасять борги по зарплаті за останні три місяці.

Було зафіксовано спроби заблокувати в зазначеному районі роботу соціальних мереж та мобільного зв'язку. Тим не менш інформація про страйк розповсюдилась. Страйк підтримали гірники шахти "Білоріченська". Страйк шахтарів на шахті "Комсомольська" триває, більше 100 осіб тиждень залишаються під землею", — повідомили в міністерстві.

Раніше повідомлялося, що більше сотні людей вийшли під адміністрацію окупованого Антрациту з вимогою виплатити зарплати місцевим шахтарям.

ОРДЛО шахтарі митинг Луганщина Луганська область Антрацит
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