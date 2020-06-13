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13 червня 2020, 15:15 5

Зеленський привітав жителів Маріуполя з річницею визволення від окупації

13 червня 2020, 15:15 5
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Президент сподівається повернути синьо-жовтий прапор в кожне окуповане місто
Президент сподівається повернути синьо-жовтий прапор в кожне окуповане місто
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський привітав жителів Маріуполя з шостою річницею визволення міста від окупантів.

Як передає RegioNews, про це президент написав на своїй сторінці в Facebook.

З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями - працьовитими і мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир", - підкреслив глава держави.

Президент вважає, що звільнення міста - це наочний доказ того, що коли українці об'єднані, то немає нічого неможливого.

"Ми зробимо все, щоб одного разу довгоочікуваний мир і синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті і селищі на Сході України і в Криму", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня 2014 року українські війська звільнили від бойовиків місто Маріуполь.

Донецька область Маріуполь окупація Володимир Зеленський президент
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