Зеленський привітав жителів Маріуполя з річницею визволення від окупації

Президент сподівається повернути синьо-жовтий прапор в кожне окуповане місто

Президент сподівається повернути синьо-жовтий прапор в кожне окуповане місто

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це президент написав на своїй сторінці в Facebook.

З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою. Пишаємося нашими захисниками, пишаємося маріупольцями - працьовитими і мужніми людьми. Дякуємо всім, хто у 2014 році звільняв місто і приніс бажаний мир", - підкреслив глава держави.

Президент вважає, що звільнення міста - це наочний доказ того, що коли українці об'єднані, то немає нічого неможливого.

"Ми зробимо все, щоб одного разу довгоочікуваний мир і синьо-жовтий прапор були в кожному українському місті і селищі на Сході України і в Криму", - запевнив Зеленський.

Нагадаємо, 13 червня 2014 року українські війська звільнили від бойовиків місто Маріуполь.