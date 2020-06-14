В Ужгороді торгували довідками про тестування на COVID-19

Ціна однієї довідки – півтори тисячі гривень

Ціна однієї довідки – півтори тисячі гривень

Зловмисник продавав довідки про проходження тестів на коронавірус в одному з медцентрів Ужгорода

Про махінації у Facebook поінформував медичний центр, від імені якого робили фейкові документи, пише RegioNews.

Свої "послуги" шахрай пропонував відкрито в соцмережах.

Щоб отримати довідку, достатньо було перерахувати шахраю потрібну суму, пишуть у центрі. При цьому кров на аналіз у "клієнтів" зловмисника не брали.

Медичний центр вже подав заяву до міського відділу поліції щодо дій зловмисника.

Увага, шахраї Не для кого не секрет, що під час карантину шахраї активізували свою діяльність. Ось цей чоловік... Опубліковано Prevention медичний центр Субота, 13 червня 2020 р.

Нагадаємо, у селі Липча, що в Закарпатській області, де трапився спалах коронавірусу, люди масово відмовилися проходити тестування.