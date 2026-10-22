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22 жовтня 2026, 09:27

35 ворожих атак за добу: на Сумщині загинув чоловік, п'ятеро людей постраждали

22 жовтня 2026, 09:27
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Фото: Національна поліція
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Упродовж минулої доби російські війська атакували 27 населених пунктів Сумської області. Поліція зафіксувала 35 ворожих ударів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Унаслідок обстрілів загинув 74-річний чоловік, ще п’ятеро людей дістали поранення.

Для атак по цивільному населенню російські війська застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, міномети, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника загинув 74-річний чоловік. Також через детонацію вибухонебезпечного предмета поранення дістала 43-річна жінка.

У Свеській громаді ворожі дрони влучили в автомобілі. Унаслідок атак травмувалися троє людей: 67-річний чоловік і дві жінки віком 64 та 55 років.

У Сумській громаді внаслідок влучання російського безпілотника в автомобіль постраждав 31-річний чоловік. Крім того, по медичну допомогу звернувся 11-річний хлопчик, який зазнав гострої реакції на стрес через атаку безпілотника 20 жовтня.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби та об’єкти цивільної інфраструктури.

За кожним фактом відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 862 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Загинули троє людей, ще троє поранені. Надійшло 90 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

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