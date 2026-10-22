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22 жовтня 2026, 09:40

Київ – головна ціль: Росія атакувала Україну ракетами та 210 дронами

22 жовтня 2026, 09:40
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Фото: Міноборони
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У ніч на 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різних типів і 210 ударних безпілотників. Основним напрямком атаки був Київ

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Противник застосував ракети "Іскандер-М", С-400, "Циркон" та "Онікс", а також 210 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і дрони-імітатори "Пародія". Серед безпілотників було 110 реактивних.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила та подавила 181 ворожий безпілотник, зокрема 87 реактивних Shahed.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 32 локаціях. Ще на восьми локаціях зафіксували падіння збитих цілей та їхніх уламків.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ, яка розпочалася ввечері 21 жовтня, загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей.

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