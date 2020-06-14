У пункті пропуску "Шегіні" встановили намети для подорожуючих
Рятувальни встановили намети для покращення побутових умов громадян, які стоять у чергах на українсько-польському кордоні
Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.
З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску "Шегині-Медика", рятувальники Львівщини встановили 2 намети.
У цих палатках громадяни, що перетинають кордон на пункті пропуску "Шегині-Медика" можуть відпочити, випити води та сховатись від пекучого сонця та несприятливих погодних умов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через величезні черги на українсько-польському кордоні, люди по кілька днів чекають у спеку або ж під дощем просто на дорозі без належних побутових умов.
Черги на виїзд також утворюються і на кордоні з Румунією та Угорщиною.