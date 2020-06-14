У пункті пропуску "Шегіні" встановили намети для подорожуючих

Каркасні намети будуть захищати від спеки та злив

Каркасні намети будуть захищати від спеки та злив

Рятувальни встановили намети для покращення побутових умов громадян, які стоять у чергах на українсько-польському кордоні

Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.

З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску "Шегині-Медика", рятувальники Львівщини встановили 2 намети.

У цих палатках громадяни, що перетинають кордон на пункті пропуску "Шегині-Медика" можуть відпочити, випити води та сховатись від пекучого сонця та несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через величезні черги на українсько-польському кордоні, люди по кілька днів чекають у спеку або ж під дощем просто на дорозі без належних побутових умов.

Черги на виїзд також утворюються і на кордоні з Румунією та Угорщиною.