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14 червня 2020, 11:57 17

У пункті пропуску "Шегіні" встановили намети для подорожуючих

14 червня 2020, 11:57 17
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Рятувальни встановили намети для покращення побутових умов громадян, які стоять у чергах на українсько-польському кордоні

Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.

З метою забезпечення належних умов для громадян, які перетинають державний кордон України з Республікою Польща на пункті пропуску "Шегині-Медика", рятувальники Львівщини встановили 2 намети.

У цих палатках громадяни, що перетинають кордон на пункті пропуску "Шегині-Медика" можуть відпочити, випити води та сховатись від пекучого сонця та несприятливих погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через величезні черги на українсько-польському кордоні, люди по кілька днів чекають у спеку або ж під дощем просто на дорозі без належних побутових умов.

Черги на виїзд також утворюються і на кордоні з Румунією та Угорщиною.

кордон Львівщина ДСНС черги Шегіні
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