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12 червня 2020, 14:42 11

У Житомирі госпіталізували 15 вихованців дитбудинку через підозру на COVID-19

12 червня 2020, 14:42 11
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Після 14-денного карантину вони будуть повернуті в дитячий заклад
Після 14-денного карантину вони будуть повернуті в дитячий заклад
pixabay.com
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З "Житомирського обласного спеціалізованого будинку дитини для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків" 15 дітей перевели до інфекційного відділення міської лікарні через контактування з хворою на коронавірус.

Про це на брифінгу поінформував начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, передає RegioNews.

Дітей перевели зі спеціалізованого будинку дитини в інфекційне відділення міської лікарні через контакт з хворою на COVID-19. На сьогоднішні вони перебувають на карантині, загальний стан діток абсолютно задовільний, ознак захворювання немає", - розповів Микола Суслик.

За його словами, в лікарні вони перебувають на 14-денному карантині та всі будуть обстежені методом ПЛР-діагностики.

Відомо, що в області коронавірус підтвердили у 67 дітей.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавіруса, за добу захворіли 683 людини.

Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 112 осіб, у Києві - 95, у Вінницькій - 81.

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