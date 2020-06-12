Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
В Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавіруса, за добу захворіли 683 людини.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За час пандемії одужали 13 567 осіб, за останню добу - 426. В цілому померли 870 осіб, з них 16 - за останню добу.
Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де 3831 випадків COVID-19.
Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 112 осіб, у Києві - 95, у Вінницькій області - 81.
У Херсонській і Луганській областях за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область - 1317;
- Волинська область - 1313;
- Дніпропетровська область - 983;
- Донецька область - 279;
- Житомирська область - 1013;
- Закарпатська область - 1506;
- Запорізька область - 515;
- Івано-Франківська область - 1669;
- Кіровоградська область - 568;
- Київ р. - 3766;
- Київська область - 1931;
- Львівська область - 2525;
- Луганська область - 54;
- Миколаївська область - 316;
- Одеська область - 1065;
- Полтавська область - 277;
- Рівненська область - 2231;
- Сумська область - 204;
- Тернопільська область - 1372;
- Харківська область - 1426;
- Херсонська область - 179;
- Хмельницька область - 529;
- Чернівецька область - 3831;
- Черкаська область - 517;
- Чернігівська область - 366.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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