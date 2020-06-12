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Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків
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12 червня 2020, 09:44 19

Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків

12 червня 2020, 09:44 19
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За минулу добу померли 16 осіб
За минулу добу померли 16 осіб
pixabay.com
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В Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавіруса, за добу захворіли 683 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії одужали 13 567 осіб, за останню добу - 426. В цілому померли 870 осіб, з них 16 - за останню добу.

Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де 3831 випадків COVID-19.

Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 112 осіб, у Києві - 95, у Вінницькій області - 81.

У Херсонській і Луганській областях за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область - 1317;
  • Волинська область - 1313;
  • Дніпропетровська область - 983;
  • Донецька область - 279;
  • Житомирська область - 1013;
  • Закарпатська область - 1506;
  • Запорізька область - 515;
  • Івано-Франківська область - 1669;
  • Кіровоградська область - 568;
  • Київ р. - 3766;
  • Київська область - 1931;
  • Львівська область - 2525;
  • Луганська область - 54;
  • Миколаївська область - 316;
  • Одеська область - 1065;
  • Полтавська область - 277;
  • Рівненська область - 2231;
  • Сумська область - 204;
  • Тернопільська область - 1372;
  • Харківська область - 1426;
  • Херсонська область - 179;
  • Хмельницька область - 529;
  • Чернівецька область - 3831;
  • Черкаська область - 517;
  • Чернігівська область - 366.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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