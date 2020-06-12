Коронавірус в Україні: другий день поспіль майже 700 нових випадків

За минулу добу померли 16 осіб

За минулу добу померли 16 осіб

pixabay.com

В Україні зафіксовано вже 29 753 випадку коронавіруса, за добу захворіли 683 людини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії одужали 13 567 осіб, за останню добу - 426. В цілому померли 870 осіб, з них 16 - за останню добу.

Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де 3831 випадків COVID-19.

Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 112 осіб, у Києві - 95, у Вінницькій області - 81.

У Херсонській і Луганській областях за добу не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область - 1317;

Волинська область - 1313;

Дніпропетровська область - 983;

Донецька область - 279;

Житомирська область - 1013;

Закарпатська область - 1506;

Запорізька область - 515;

Івано-Франківська область - 1669;

Кіровоградська область - 568;

Київ р. - 3766;

Київська область - 1931;

Львівська область - 2525;

Луганська область - 54;

Миколаївська область - 316;

Одеська область - 1065;

Полтавська область - 277;

Рівненська область - 2231;

Сумська область - 204;

Тернопільська область - 1372;

Харківська область - 1426;

Херсонська область - 179;

Хмельницька область - 529;

Чернівецька область - 3831;

Черкаська область - 517;

Чернігівська область - 366.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)