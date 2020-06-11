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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 18:55 10

В зоні ООС інтенсивні обстріли, постраждали троє військових

11 червня 2020, 18:55 10
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Ворог застосовував міномети, безпілотники і снайперську зброю
Ворог застосовував міномети, безпілотники і снайперську зброю
Фото: flickr
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11 червня в зоні проведення ООС збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу Гнутового ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил, використовуючи міномети 82-го калібру. Неподалік Мар’їнки російські окупанти два рази порушили режим припинення вогню – з 82 мм мінометів та гранатометів різних систем. Проти оборонців Павлополя агресор задіяв безпілотники для скидання гранат.

Поруч з населеним пунктом Новотроїцьке противник вів вогонь із гранатометів, а біля Чермалика – зі снайперської зброї.

Біля Оріхового ворог стріляв із мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Хутора Вільного – з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще один бойове травмування.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню.

Донбас ООС війна обстріл АТО
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