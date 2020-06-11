В зоне ООС интенсивные обстрелы, пострадали трое военных

Враг использовал минометы, беспилотники и снайперское оружие

Враг использовал минометы, беспилотники и снайперское оружие

Фото: flickr

11 июня в зоне проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Вблизи Гнутово враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя минометы 82-го калибра. Неподалеку Марьинки российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня - с 82 мм минометов и гранатометов различных систем. Против защитников Павлополя агрессор привел беспилотники для сброса гранат.

Рядом с населенным пунктом Новотроицкое противник вел огонь из гранатометов, а у Чермалыка - из снайперского оружия.

У Орехово враг стрелял из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Хутора Вольного - из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня.