Родичі українських полонених зібралися на мітинг під Офісом президента

Вони просять прискорити переговори по звільненню їх близьких

Вони просять прискорити переговори по звільненню їх близьких

Фото: з відкритих джерел

На Банковій під Офісом президента зібралися на акцію протесту родичі українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє RegioNews.

Учасники акції хочуть зустрітися з Володимиром Зеленським і просять, щоб розпочала роботу робоча група, в яку входять родичі полонених на території Донецька і Луганська, а також родичі зниклих безвісти.

У руках протестуючі тримають фотографіями їхніх родичів або знайомих, які досі перебувають у полоні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка була прийнята колишнім керівництвом країни.

Раніше повідомлялося, що в Києві протестували вкладники "Аркади".