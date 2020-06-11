Родичі українських полонених зібралися на мітинг під Офісом президента
Вони просять прискорити переговори по звільненню їх близьких
Вони просять прискорити переговори по звільненню їх близьких
На Банковій під Офісом президента зібралися на акцію протесту родичі українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.
Про це повідомляє RegioNews.
Учасники акції хочуть зустрітися з Володимиром Зеленським і просять, щоб розпочала роботу робоча група, в яку входять родичі полонених на території Донецька і Луганська, а також родичі зниклих безвісти.
У руках протестуючі тримають фотографіями їхніх родичів або знайомих, які досі перебувають у полоні.
Нагадаємо, Володимир Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка була прийнята колишнім керівництвом країни.
Раніше повідомлялося, що в Києві протестували вкладники "Аркади".
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