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11 червня 2020, 13:29 6

Родичі українських полонених зібралися на мітинг під Офісом президента

11 червня 2020, 13:29 6
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Вони просять прискорити переговори по звільненню їх близьких
Фото: з відкритих джерел
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На Банковій під Офісом президента зібралися на акцію протесту родичі українських громадян, які перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомляє RegioNews.

Учасники акції хочуть зустрітися з Володимиром Зеленським і просять, щоб розпочала роботу робоча група, в яку входять родичі полонених на території Донецька і Луганська, а також родичі зниклих безвісти.

У руках протестуючі тримають фотографіями їхніх родичів або знайомих, які досі перебувають у полоні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський змінив стратегію щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яка була прийнята колишнім керівництвом країни.

Раніше повідомлялося, що в Києві протестували вкладники "Аркади".

протест полонені війна президент Офіс президента
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