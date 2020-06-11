На заході України негода руйнує будівлі

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На Львівщині блискавка потрапила в готель і спричинила пожежу, на Прикарпатті пронісся смерч,а на Тернопільщині випав град розміром з курячі яйця і зникло світло в оселях

Про примхи погоди розповідають дописувачі соцмереж і рятувальники, інформує RegioNews.

У Львові після спеки пройшовся справжній шторм, повідомляють користувачі Twitter. У центрі міста, навпроти оперного театру вітер зніс металеву огорожу.

Дощ затопив вулиці Львова. Через повалені дерева ускладнено рух на трасі "Львів - Шегіні".

У Трускавці блискавка влучила у готель, виникла пожежа, повідомляє depo.ua.

Постраждав готель Red Stone. На місце пожежі прибули два пожежних автомобілі, а також поліція. Пожежники до 17:00 боролися з тлінням. Постраждали дах готелю, а також мансардний поверх.

Величезний град випав у Збаразькому районі Тернопільщини. Його розмірі нагадували курячі яйця, – кажуть місцеві жителі, пише galas.te.

Наша грядка була вкрита градом, як снігом. Давно такого не було. Град нагадував курячі яйця. Ми хвилювалися за городину. Але, на щастя, обійшлося. А в наших сусідів сильний вітер зірвав дах з теплиці. А град понищив щойно висаджені помідори”, – каже жителька Збаразького району Ольга Зубик.

Не оминув град і Кременецький район. Там через стихію деякі населені пункти залишилися без електроенергії.

У Калуші Івано-Франківської області пронісся смерч, після чого почалася злива з градом, розміром із грецький горіх.

Смерч? Калуш, 11 червня, 2020 рік

Опубліковано Lidiya Kostyak Четвер, 11 червня 2020 р.

Фото граду завбільшки з курячі яйця викладають також жителі інших районів Прикарпаття - Тисменецького та Богородчанського.

Метеорологи кажуть, що стихія періодично вируватиме на заході України аж до вихідних.

погода Львів Івано-Франківськ Прикарпаття Львівщина Тернопіль Стихія
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