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11 июня 2020, 18:08 7

На западе Украины непогода разрушает здания

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На Львовщине молния попала в отель и вызвала пожар, на Прикарпатье пронесся смерч,а на Тернопольщине выпал град размером с куриные яйца и пропал свет в домах

О капризах погоды рассказывают корреспонденты соцсетей и спасатели, передает RegioNews.

Во Львове после жары прошелся настоящий шторм, сообщают пользователи Twitter. В центре города, напротив оперного театра ветер снес металлическую ограду.

Дождь затопил улицы Львова. Через поваленные деревья затруднено движение на трассе "Львов - Шегини".

В Трускавце молния попала в отель, возник пожар, сообщает depo.ua.

Пострадал отель Red Stone. На место пожара прибыли два пожарных автомобиля, а также полиция. Пожарные до 17:00 боролись с тлением. Пострадали крыша отеля, а также мансардный этаж.

Огромный град выпал в Збаражском районе Тернопольщины. Его размеру напоминали куриные яйца, – говорят местные жители, пишет galas.te.

Наша грядка была покрыта градом, как снегом. Давно такого не было. Град напоминал куриные яйца. Мы волновались за овощи. Но, к счастью, обошлось. А у наших соседей сильный ветер сорвал крышу с теплицы. А град уничтожил только что высаженные помидоры”, – говорит жительница Збаражского района Ольга Зубик.

Не обошел град и Кременецкий район. Там из-за стихии некоторые населенные пункты остались без электроэнергии.

В Калуше Ивано-Франковской области пронесся смерч, после чего начался ливень с градом, размером с грецкий орех.

Смерч? Калуш, 11 июня, 2020 год

Опубликовано Lidiya Kostyak Четверг, 11 июня 2020 года.

Фото града величиной с куриные яйца выкладывают также жители других районов Прикарпатья - Тисменецкого и Богородчанского.

Метеорологи говорят, что стихия периодически будет бушевать на западе Украины вплоть до выходных.

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