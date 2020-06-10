У Черкасах закрили дві школи через спалах коронавірусу

Усіх працівників закладу відправили на самоізоляцію

Усіх працівників закладу відправили на самоізоляцію

Фото: flickr

У школах № 23 та № 29 виявили декілька випадків зараження коронавірусом, їх закрили на карантин.

Про це повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, передає RegioNews.

У двох школах міста Черкаси було зафіксовано позитивні випадки інфікування COVID-19. Буквально від сьогодні дані заклади відправляються на карантин. Усі працівники відправляються на самоізоляцію", — повідомив Воронов.

За словами чиновника, у школах прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні.

Також випускники 9 класів зможуть отримати свої свідоцтва про освіту після завершення карантину. Воронов додав, що в одній із шкіл мали проводити ЗНО, його перенесуть в іншу школу.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок коронавірусу, за минулу добу - 525 нових випадків.