У Черкасах закрили дві школи через спалах коронавірусу
У школах № 23 та № 29 виявили декілька випадків зараження коронавірусом, їх закрили на карантин.
Про це повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, передає RegioNews.
У двох школах міста Черкаси було зафіксовано позитивні випадки інфікування COVID-19. Буквально від сьогодні дані заклади відправляються на карантин. Усі працівники відправляються на самоізоляцію", — повідомив Воронов.
За словами чиновника, у школах прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні.
Також випускники 9 класів зможуть отримати свої свідоцтва про освіту після завершення карантину. Воронов додав, що в одній із шкіл мали проводити ЗНО, його перенесуть в іншу школу.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок коронавірусу, за минулу добу - 525 нових випадків.