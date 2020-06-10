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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 червня 2020, 18:00 9

У Черкасах закрили дві школи через спалах коронавірусу

10 червня 2020, 18:00 9
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Усіх працівників закладу відправили на самоізоляцію
Усіх працівників закладу відправили на самоізоляцію
Фото: flickr
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У школах № 23 та № 29 виявили декілька випадків зараження коронавірусом, їх закрили на карантин.

Про це повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов, передає RegioNews.

У двох школах міста Черкаси було зафіксовано позитивні випадки інфікування COVID-19. Буквально від сьогодні дані заклади відправляються на карантин. Усі працівники відправляються на самоізоляцію", — повідомив Воронов.

За словами чиновника, у школах прийом документів для зарахування дітей до перших класів подовжили на два тижні.

Також випускники 9 класів зможуть отримати свої свідоцтва про освіту після завершення карантину. Воронов додав, що в одній із шкіл мали проводити ЗНО, його перенесуть в іншу школу.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок коронавірусу, за минулу добу - 525 нових випадків.

Черкаси школи карантин коронавірус ЗНО
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