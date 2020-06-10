"Качнути" не вийшло: голова Черкаської ОДА Боднар заявив, що причин для висловлення недовіри немає
Голова Черкаської ОДА Роман Боднар вважає, що в облраді не вистачить голосів для висловлення йому недовіри.
Про це Роман Бондар розповів на пресконференції, повідомляє Regionews з посиланням на 18000.com.ua.
Це питання заполітизоване. Жодних підстав для висловлення недовіри немає, але наближається вибори, і всі розуміють, що треба "качнути” очільника області, щоб він був більш поступливий щодо можливих питань, – вважає Боднар.
За його словами, на регламентній комісії питання про недовіру голові ОДА не знайшло підтримки.
Також голова ОДА висловив впевненість, що 2\3 голосів для ухвалення рішення про недовіру в обласній раді немає.
Нагадаємо, у п’ятницю, 12 червня, відбудеться сесія Черкаської обласної ради.
Раніше повідомлялося, що фракція ВО "Свобода” зареєструвала проект щодо висловлення недовіри голові Черкаської ОДА Роману Боднарю.