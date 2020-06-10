"Качнути" не вийшло: голова Черкаської ОДА Боднар заявив, що причин для висловлення недовіри немає

Регламентна комісія Черкаської облради не підтримала проект щодо висловлення недовіри голові ОДА

Регламентна комісія Черкаської облради не підтримала проект щодо висловлення недовіри голові ОДА

Фото: УП

Голова Черкаської ОДА Роман Боднар вважає, що в облраді не вистачить голосів для висловлення йому недовіри.

Про це Роман Бондар розповів на пресконференції, повідомляє Regionews з посиланням на 18000.com.ua.

Це питання заполітизоване. Жодних підстав для висловлення недовіри немає, але наближається вибори, і всі розуміють, що треба "качнути” очільника області, щоб він був більш поступливий щодо можливих питань, – вважає Боднар.

За його словами, на регламентній комісії питання про недовіру голові ОДА не знайшло підтримки.

Також голова ОДА висловив впевненість, що 2\3 голосів для ухвалення рішення про недовіру в обласній раді немає.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 червня, відбудеться сесія Черкаської обласної ради.

Раніше повідомлялося, що фракція ВО "Свобода” зареєструвала проект щодо висловлення недовіри голові Черкаської ОДА Роману Боднарю.