На Володимир-Волинській птахофабриці стався спалах коронавірусу

На COVID-19 захворіли 48 працівників підприємства

На COVID-19 захворіли 48 працівників підприємства

Станом на 10 червня на Володимир-Волинській птахофабриці діагноз "коронавірус" лабораторно підтвердили у 48 людей. Якщо кількість недужих зросте, роботу фабрики можуть призупинити.

Про це пише Regionews з посиланням на Суспільне.

Як розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко, більшість недужих працюють у цеху напівфабрикатів.

Якщо далі інфекція буде поширюватися, то будуть приймати рішення про зупинення діяльності цих підприємств", – повідомила Наталія Янко.

На підприємстві тривають протиепідемічні заходи.

Зі слів Наталії Янко, спалахи коронавірусу нині фіксують і на інших підприємствах, зокрема у місті Ковель та обласному центрі.

Нагадаємо, за останню добу на Волині підтвердили 101 випадок коронавірусу.