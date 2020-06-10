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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
10 червня 2020, 15:41 3

На Володимир-Волинській птахофабриці стався спалах коронавірусу

10 червня 2020, 15:41 3
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Станом на 10 червня на Володимир-Волинській птахофабриці діагноз "коронавірус" лабораторно підтвердили у 48 людей. Якщо кількість недужих зросте, роботу фабрики можуть призупинити.

Про це пише Regionews з посиланням на Суспільне.

Як розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко, більшість недужих працюють у цеху напівфабрикатів.

Якщо далі інфекція буде поширюватися, то будуть приймати рішення про зупинення діяльності цих підприємств", – повідомила Наталія Янко.

На підприємстві тривають протиепідемічні заходи.

Зі слів Наталії Янко, спалахи коронавірусу нині фіксують і на інших підприємствах, зокрема у місті Ковель та обласному центрі.

Нагадаємо, за останню добу на Волині підтвердили 101 випадок коронавірусу.

Волинська область Волинь коронавірус хворі статистика COVID-19
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