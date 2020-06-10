На Володимир-Волинській птахофабриці стався спалах коронавірусу
На COVID-19 захворіли 48 працівників підприємства
На COVID-19 захворіли 48 працівників підприємства
Станом на 10 червня на Володимир-Волинській птахофабриці діагноз "коронавірус" лабораторно підтвердили у 48 людей. Якщо кількість недужих зросте, роботу фабрики можуть призупинити.
Про це пише Regionews з посиланням на Суспільне.
Як розповіла головна санітарна лікарка області Наталія Янко, більшість недужих працюють у цеху напівфабрикатів.
Якщо далі інфекція буде поширюватися, то будуть приймати рішення про зупинення діяльності цих підприємств", – повідомила Наталія Янко.
На підприємстві тривають протиепідемічні заходи.
Зі слів Наталії Янко, спалахи коронавірусу нині фіксують і на інших підприємствах, зокрема у місті Ковель та обласному центрі.
Нагадаємо, за останню добу на Волині підтвердили 101 випадок коронавірусу.
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