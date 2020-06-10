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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
10 июня 2020, 18:00 6

В Черкассах закрыли две школы из-за вспышки коронавируса

10 июня 2020, 18:00 6
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Всех работников заведения отправили на самоизоляцию
Всех работников заведения отправили на самоизоляцию
Фото: flickr
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В школах № 23 и № 29 обнаружили несколько случаев заражения коронавирусом, их закрыли на карантин.

Об этом сообщил директор департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Сергей Воронов, передает RegioNews.

В двух школах города Черкассы были зафиксированы положительные случаи инфицирования COVID-19. Буквально с сегодняшнего дня данные заведения отправляются на карантин. Все работники отправляются на самоизоляцию", - сообщил Воронов.

По словам чиновника, в школах прием документов для зачисления детей в первые классы продлили на две недели.

Также выпускники 9 классов смогут получить свои свидетельства об образовании после завершения карантина. Воронов добавил, что в одной из школ должны были проводить ВНО,его перенесут в другую школу.

Напомним, в Украине лабораторно подтвержден 28 381 случай коронавируса, за прошедшие сутки - 525 новых случаев.

Черкассы школы карантин коронавирус ВНО
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