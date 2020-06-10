У Вінниці обіцяють випустити на маршрути весь міський транспорт
Весь комунальний транспорт Вінниці, який є в наявності, буде допущений до роботи задля вирішення питання з чергами на зупинках громадського транспорту.
Про це під час брифінгу повідомив мер міста Сергій Моргунов, передає RegioNews.
За його словами, на маршрути випустить 131 тролейбус, 74 трамвая і 60 автобусів.
Що стосується "Вінницькій транспортної компанії", підприємство постійно моніторить пасажиропотік і поступово виводить на маршрути додатковий транспорт", - повідомив Моргунов.
Він також додав, що за період карантину збитки комунального підприємства "Вінницька транспортна компанія", склали 34,5 млн грн, однак ситуація поступово вирівнюється.
Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення про чергове ослаблення карантину з 5 червня, яке торкнеться церкви, ресторанів і самоізоляції літніх людей.