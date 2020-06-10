У Вінниці обіцяють випустити на маршрути весь міський транспорт

Городянам доводиться довго чекати на можливість сісти в трамвай чи тролейбус.

Городянам доводиться довго чекати на можливість сісти в трамвай чи тролейбус.

Фото: vmr.gov.ua

Весь комунальний транспорт Вінниці, який є в наявності, буде допущений до роботи задля вирішення питання з чергами на зупинках громадського транспорту.

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