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10 червня 2020, 09:49 35

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано найбільшу смертність з початку пандемії

10 червня 2020, 09:49 35
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За добу померли 23 людини, одужали - 357
За добу померли 23 людини, одужали - 357
pixabay.com
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В Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок коронавірусу, за минулу добу - 525 нових випадків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За весь час пандемії коронавірус в країні виявили у 28 381 українця, одужали 12 769 осіб, померли 833 людини.

Найбільше нових випадків захворювання: у Волинській - 101 та Львівській - 78 областях, в р. Києві - 57 і Житомирській області - 38.

У Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не зафіксували.

У МОЗ зазначили, що Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області, а також Київ не зможуть почати нові ослаблення в зв'язку з великою кількість хворих коронавірусом.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. - 1192 (767 одужали)
  • Волинська обл. - 1214 (310 одужали)
  • Дніпропетровська область. - 973 (673 одужали)
  • Донецька обл. - 246 (121 одужав)
  • Житомирська обл. - 973 (501 одужал)
  • Закарпатська обл. - 1448 (628 одужали)
  • Запорізька обл. - 502 (296 одужали)
  • Івано-Франківська обл. - 1622 (992 одужали)
  • Київ - 3580 (985 одужали)
  • Київська обл. - 1865 (595 одужали)
  • Кіровоградська обл. - 562 (422 одужали)
  • Луганська обл. - 54 (43 одужали)
  • Львівська обл. - 2289 (557 одужали)
  • Миколаївська обл. - 309 (199 одужали)
  • Одеська обл. - 1028 (418 одужали)
  • Полтавська обл. - 276 (256 одужали)
  • Рівненська обл. - 2122 (1115 одужали)
  • Сумська обл. - 198 (158 одужали)
  • Тернопільська обл. - 1313 (987 одужали)
  • Харківська обл. - 1338 (626 одужали)
  • Херсонська обл. - 179 (172 одужали)
  • Хмельницька обл. - 520 (348 одужали)
  • Черкаська обл. - 501 (346 одужали)
  • Чернівецька обл. - 3757 (1171 одужав)
  • Чернігівська обл. - 320 (81 одужав).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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