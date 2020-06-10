Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано найбільшу смертність з початку пандемії
В Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок коронавірусу, за минулу добу - 525 нових випадків.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За весь час пандемії коронавірус в країні виявили у 28 381 українця, одужали 12 769 осіб, померли 833 людини.
Найбільше нових випадків захворювання: у Волинській - 101 та Львівській - 78 областях, в р. Києві - 57 і Житомирській області - 38.
У Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не зафіксували.
У МОЗ зазначили, що Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області, а також Київ не зможуть почати нові ослаблення в зв'язку з великою кількість хворих коронавірусом.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл. - 1192 (767 одужали)
- Волинська обл. - 1214 (310 одужали)
- Дніпропетровська область. - 973 (673 одужали)
- Донецька обл. - 246 (121 одужав)
- Житомирська обл. - 973 (501 одужал)
- Закарпатська обл. - 1448 (628 одужали)
- Запорізька обл. - 502 (296 одужали)
- Івано-Франківська обл. - 1622 (992 одужали)
- Київ - 3580 (985 одужали)
- Київська обл. - 1865 (595 одужали)
- Кіровоградська обл. - 562 (422 одужали)
- Луганська обл. - 54 (43 одужали)
- Львівська обл. - 2289 (557 одужали)
- Миколаївська обл. - 309 (199 одужали)
- Одеська обл. - 1028 (418 одужали)
- Полтавська обл. - 276 (256 одужали)
- Рівненська обл. - 2122 (1115 одужали)
- Сумська обл. - 198 (158 одужали)
- Тернопільська обл. - 1313 (987 одужали)
- Харківська обл. - 1338 (626 одужали)
- Херсонська обл. - 179 (172 одужали)
- Хмельницька обл. - 520 (348 одужали)
- Черкаська обл. - 501 (346 одужали)
- Чернівецька обл. - 3757 (1171 одужав)
- Чернігівська обл. - 320 (81 одужав).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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