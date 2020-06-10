У слідчому управлінні МВС Києва виникла пожежа в кімнаті з речовими доказами

Причиною пожежі називають підпал

Причиною пожежі називають підпал

Фото: kyivoperativ

В ніч із 9 на 10 червня в приміщенні головного слідчого управління МВС Києва виникла пожежа.

Про це повідомляє "Київ оперативний", передає RegioNews.

Сьогодні, ближче до ранку, загорілася будівля за адресою Набережне шосе, 25. "Злі язики" кажуть, що горіло слідче управління МВС. Прохід/проїзд був закритий, тому більш точно розглянути, що саме горить, не вдалось", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що пожежа сталася в Головному слідчому управлінні, зокрема в кімнаті із речовими доказами.

За нашою інформацією, попередня версія причини пожежі на Набережному шосе, 25, там же знаходиться Головне слідче управління - підпал в кімнаті із речовими доказами", - повідомили в спільноті "Київ оперативний".

На відео видно, що до будівлі приїхали пожежні, близько до місця загоряння нікого не підпускали. В МВС цю подію не коментували.

Нагадаємо, 9 червня, на Дніпропетровщині стався вибух в одній із багатоповерхівок Новомосковська.