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У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
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09 червня 2020, 18:04 5

У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами

09 червня 2020, 18:04 5
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Жертв і потерпілих немає, один вагон трамваю повністю згорів
Жертв і потерпілих немає, один вагон трамваю повністю згорів
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У Кривому Розі поблизу наземної відкритої станції «Друга міська лікарня» на ходу загорівся швидкісний трамвай з пасажирами.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС Дніпропетровської області.

9 чевня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання в одному з вагонів швидкісного трамваю на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району міста Кривий Ріг.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, пасажири самостійно покинули салон електротранспорту. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Вогнем знищено один з вагонів трамваю та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв.м.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 9 червня, на Дніпропетровщині стався вибух в одній із багатоповерхівок Новомосковська.

Дніпропетровська область Кривий Ріг трамвай пожежа ДСНС
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