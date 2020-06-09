У Кривому Розі загорівся трамвай з пасажирами
Жертв і потерпілих немає, один вагон трамваю повністю згорів
Жертв і потерпілих немає, один вагон трамваю повністю згорів
У Кривому Розі поблизу наземної відкритої станції «Друга міська лікарня» на ходу загорівся швидкісний трамвай з пасажирами.
Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС Дніпропетровської області.
9 чевня о 13:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання в одному з вагонів швидкісного трамваю на площі 30-річчя Перемоги Саксаганського району міста Кривий Ріг.
На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, пасажири самостійно покинули салон електротранспорту. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Вогнем знищено один з вагонів трамваю та частково пошкоджено другий на загальній площі 40 кв.м.
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