13:15  07 червня
Без дистанції: у церквах Києва зафіксували порушення правил карантину
15:02  07 червня
До охорони курортів на Одещині залучили Нацгвардію і поліцію
15:29  07 червня
Чотири області і Київ не готові до послаблення карантину
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
07 червня 2020, 09:49 32

В Україні зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19

Читайте также
на русском языке
07 червня 2020, 09:49 32
Читайте также на русском языке
За добу виявлено 485 нових випадків
За добу виявлено 485 нових випадків

В Україні, станом на ранок 7 червня, зафіксовано 26 999 підтверджених випадків COVID-19.

Про це пише Regionews з посиланням на Центр громадського здоров'я.

За добу виявлено 485 нових випадків, 11 людей померло, 242 – одужали.

Загалом в Україні станом на 7 червня, підтверджено 26 999 випадків COVID-19, з них -788 летальних. 12054 особи - одужали.

Лідирують в антирейтингу Чернівецька область – 3639 випадків COVID-19, Київ – 3418 випадків та Львівська область – 2121 випадок.

Найменше підтверджених випадків у Луганській області – 54.

Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус Україна статистика хворі смерті одужання COVID-19
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
У селі Чернівецької області усі тести на COVID-19 виявились позитивними
06 червня 2020, 16:41
В українській армії коронавірусом хворіють 135 осіб
06 червня 2020, 15:45
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
07 червня 2020, 13:30
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
"Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак
03 червня 2020, 12:32
"Миші з`їли": у держрезерві недорахувалися 2700 вагонів зерна
01 червня 2020, 11:53
Останні Популярні
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
04 червня 2020, 13:00
Харківщина: 90% автовокзалів регіону контролюють донецькі бізнесмени
03 червня 2020, 15:00
Всі публікації »
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
06 червня 2020, 13:00
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Всі відео »
Андріїв Богдан
Міський голова Ужгорода
Надал Сергій
Міський голова Тернополя
Лисенко Олександр
Міський голова Сум
Всі досьє »