В Україні зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19

За добу виявлено 485 нових випадків

За добу виявлено 485 нових випадків

В Україні, станом на ранок 7 червня, зафіксовано 26 999 підтверджених випадків COVID-19.

Про це пише Regionews з посиланням на Центр громадського здоров'я.

За добу виявлено 485 нових випадків, 11 людей померло, 242 – одужали.

Загалом в Україні станом на 7 червня, підтверджено 26 999 випадків COVID-19, з них -788 летальних. 12054 особи - одужали.

Лідирують в антирейтингу Чернівецька область – 3639 випадків COVID-19, Київ – 3418 випадків та Львівська область – 2121 випадок.

Найменше підтверджених випадків у Луганській області – 54.

Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.

Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)