В Україні зареєстровано майже 27 тисяч випадків COVID-19
За добу виявлено 485 нових випадків
За добу виявлено 485 нових випадків
В Україні, станом на ранок 7 червня, зафіксовано 26 999 підтверджених випадків COVID-19.
Про це пише Regionews з посиланням на Центр громадського здоров'я.
За добу виявлено 485 нових випадків, 11 людей померло, 242 – одужали.
Загалом в Україні станом на 7 червня, підтверджено 26 999 випадків COVID-19, з них -788 летальних. 12054 особи - одужали.
Лідирують в антирейтингу Чернівецька область – 3639 випадків COVID-19, Київ – 3418 випадків та Львівська область – 2121 випадок.
Найменше підтверджених випадків у Луганській області – 54.
Нагадаємо, 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за добу зафіксовано 550 нових випадків, 15 осіб померли та 440 одужали.
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