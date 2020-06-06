В Запорожье крупный пожар, горит обувная фабрика

Причину пожара на фабрике устанавливают

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Причину пожара на фабрике устанавливают

В Коммунарском районе города Запорожье горит один из цехов обувной фабрики "Мида".

Об этом сообщает местное издание Zpost, передает RegioNews.

Пламя видно далеко за пределами района, на месте происшествия работает несколько автомобилей ГСЧС и полиция.

По информации ГСЧС, пожар возник в производственном цехе на четвертом этаже в 15:42, в четырехэтажном здании обувной фабрики "Мида".

В 16:55 пожар локализован на площади 400 м.кв. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 15 мая было объявлено подозрении еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.