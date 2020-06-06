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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
06 июня 2020, 17:53 9

В Запорожье крупный пожар, горит обувная фабрика

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06 июня 2020, 17:53 9
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Причину пожара на фабрике устанавливают
Фото: Facebook
Причину пожара на фабрике устанавливают

В Коммунарском районе города Запорожье горит один из цехов обувной фабрики "Мида".

Об этом сообщает местное издание Zpost, передает RegioNews.

Пламя видно далеко за пределами района, на месте происшествия работает несколько автомобилей ГСЧС и полиция.

По информации ГСЧС, пожар возник в производственном цехе на четвертом этаже в 15:42, в четырехэтажном здании обувной фабрики "Мида".

В 16:55 пожар локализован на площади 400 м.кв. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 15 мая было объявлено подозрении еще двум работникам Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором во время пожара в декабре 2019 года погибли 16 человек.


пожар ГСЧС Запорожье Фабрика
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