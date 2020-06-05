09:44  05 июня
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки обнаружили 553 новых случая заболевания
12:07  05 июня
Перестрелка в Броварах: Аваков отчитался в Раде о ходе дела
12:41  05 июня
В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
05 июня 2020, 12:38 12

В шести областях разоблачили "схему" присвоения государственных средств на строительстве амбулаторий

Читайте також
українською мовою
05 июня 2020, 12:38 12
Читайте також українською мовою
Стоимость "схемы" - 382 миллиона гривен, выделенные областям в виде субвенций
Стоимость "схемы" - 382 миллиона гривен, выделенные областям в виде субвенций

В «схеме» задействованы должностные лица одного из министерств, областных администраций и коммерческих структур. На территории шести областей сотрудники следственных подразделений, теруправлений стратегических расследований и прокуратуры провели санкционированные обыски.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Во время мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в селах сотрудники Департамента стратегических расследований обратили внимание на то, что победителями тендеров ставили одни и те же коммерческие структуры.

По результатам конкурсных торгов между ОГА и фирмами были заключены договоры на общую сумму свыше 382 млн грн. В соответствии с соглашениями строительные работы должны проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.

С целью присвоения средств до официальных документов относительно количества привлеченных специалистов, количества и качества строительных материалов вносились недостоверные данные. Фактически все работы выполнялись жителями местных сел, а при строительных работах использовались некачественные, значительно более дешевые материалы.

Кроме того, работники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, которые в дальнейшем были предоставлены областным администрациям. Такое количество проектов не отвечала реальным потребностям регионов, в которых планировалось проводить их строительство.

На основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета "своих" коммерческих структур перечислялись средства. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участника преступной "схемы".

В четверг, 4 июня, оперативники территориальных управлений стратегических расследований, следственных подразделений совместно с работниками прокуратуры провели санкционированные обыски на территории шести областей.

Процессуальные мероприятия проводились по местам проживания лиц, задействованных в "схеме", и по местам расположения объектов строительства сельских амбулаторий.

После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Нацполіція раскрыла "схему" присвоения государственных средств, выделенных на строительства амбулаторий В "схеме" задействованы...

Опубликовано Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины Пятница, 5 июня 2020 г.


обыски строительство тендер Львов хищение полиция бюджетные деньги Львовщина Черкасская область Полтавская область Николаев Ровно ОГА Запорожье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Ярославский будет сносить рынок Фельдмана за деньги Кернеса
05 июня 2020, 11:48
Свыше 93% уволенных вернулись в полицию: Деканоидзе ответила на обвинения Геращенко
05 июня 2020, 11:42
В Харьковской ОГА уволился заместитель Кучера
05 июня 2020, 10:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
04 июня 2020, 21:57
Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
01 июня 2020, 13:00
Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
29 мая 2020, 13:00
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
"Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
03 июня 2020, 12:32
"Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна
01 июня 2020, 11:53
Последние Популярные
Игорь Гришачов
Иван Галунга
Юрий Бутусов
Все блоги »
Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
04 июня 2020, 13:00
Харьковская область: 90% автовокзалов региона контролируют донецкие бизнесмены
03 июня 2020, 15:00
Все публикации »
Как шалят Тищенко, Бондаренко и "дети Моргунова", – НеПогода
29 мая 2020, 09:45
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Все видео »
Лысенко Александр
Городской голова Сум
Надал Сергей
Городской голова Тернополя
Буряк Владимир
Городской голова Запорожья
Все досье »