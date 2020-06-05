В шести областях разоблачили "схему" присвоения государственных средств на строительстве амбулаторий
В «схеме» задействованы должностные лица одного из министерств, областных администраций и коммерческих структур. На территории шести областей сотрудники следственных подразделений, теруправлений стратегических расследований и прокуратуры провели санкционированные обыски.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
Во время мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в селах сотрудники Департамента стратегических расследований обратили внимание на то, что победителями тендеров ставили одни и те же коммерческие структуры.
По результатам конкурсных торгов между ОГА и фирмами были заключены договоры на общую сумму свыше 382 млн грн. В соответствии с соглашениями строительные работы должны проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.
С целью присвоения средств до официальных документов относительно количества привлеченных специалистов, количества и качества строительных материалов вносились недостоверные данные. Фактически все работы выполнялись жителями местных сел, а при строительных работах использовались некачественные, значительно более дешевые материалы.
Кроме того, работники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, которые в дальнейшем были предоставлены областным администрациям. Такое количество проектов не отвечала реальным потребностям регионов, в которых планировалось проводить их строительство.
На основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета "своих" коммерческих структур перечислялись средства. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участника преступной "схемы".
В четверг, 4 июня, оперативники территориальных управлений стратегических расследований, следственных подразделений совместно с работниками прокуратуры провели санкционированные обыски на территории шести областей.
Процессуальные мероприятия проводились по местам проживания лиц, задействованных в "схеме", и по местам расположения объектов строительства сельских амбулаторий.
После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.
Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Нацполіція раскрыла "схему" присвоения государственных средств, выделенных на строительства амбулаторий В "схеме" задействованы...Опубликовано Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины Пятница, 5 июня 2020 г.
- 13:41 05 июня Следственный эксперимент по делу Маркива доказывает его полную невиновность - Аваков
- 13:38 05 июня В Киеве снова протестуют вкладчики "Аркады" (ТРАНСЛЯЦИЯ)
- 13:20 05 июня Один из участников акции за отставку Авакова пытался совершить самосожжение
- 13:12 05 июня Рейтинг президентов: социологи показали, кого украинцы хотят видеть главой государства
- 13:04 05 июня Олег Ляшко: Влада затягивает назначение довыборов, потому что боится проиграть
- 12:41 05 июня В "Слуге народа" рассказали о новых главах областных организаций партии
- 21:57 04 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 13:00 04 июня Продуктовые наборы и ботофермы: в Кропивницком готовятся выбирать мэра
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак
- 11:53 01 июня "Мыши съели": в госрезерве недосчитались 2700 вагонов зерна