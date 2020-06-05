В шести областях разоблачили "схему" присвоения государственных средств на строительстве амбулаторий

Стоимость "схемы" - 382 миллиона гривен, выделенные областям в виде субвенций

Стоимость "схемы" - 382 миллиона гривен, выделенные областям в виде субвенций

В «схеме» задействованы должностные лица одного из министерств, областных администраций и коммерческих структур. На территории шести областей сотрудники следственных подразделений, теруправлений стратегических расследований и прокуратуры провели санкционированные обыски.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Во время мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в селах сотрудники Департамента стратегических расследований обратили внимание на то, что победителями тендеров ставили одни и те же коммерческие структуры.

По результатам конкурсных торгов между ОГА и фирмами были заключены договоры на общую сумму свыше 382 млн грн. В соответствии с соглашениями строительные работы должны проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.

С целью присвоения средств до официальных документов относительно количества привлеченных специалистов, количества и качества строительных материалов вносились недостоверные данные. Фактически все работы выполнялись жителями местных сел, а при строительных работах использовались некачественные, значительно более дешевые материалы.

Кроме того, работники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, которые в дальнейшем были предоставлены областным администрациям. Такое количество проектов не отвечала реальным потребностям регионов, в которых планировалось проводить их строительство.

На основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета "своих" коммерческих структур перечислялись средства. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участника преступной "схемы".

В четверг, 4 июня, оперативники территориальных управлений стратегических расследований, следственных подразделений совместно с работниками прокуратуры провели санкционированные обыски на территории шести областей.

Процессуальные мероприятия проводились по местам проживания лиц, задействованных в "схеме", и по местам расположения объектов строительства сельских амбулаторий.

После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.