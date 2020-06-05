Понад 93% звільнених повернулися в поліцію: Деканоїдзе відповіла на звинувачення Геращенка

Стара система взяла реванш

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Стара система взяла реванш

Колишня голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе каже, що після її відставки понад 93% звільнених та тих, хто не пройшов атестацію колишніх міліціонерів повернулися до лав МВС.

Як передає RegioNews, про це розповіла Деканоїдзе в коментарі "Українській правді".

"Антон Геращенко вирішив звинуватити мене у всіх невдачах роботи поліції, я думала, існує дно, але немає дна! Ось, що хочу сказати - українське суспільство заслуговує більш гідної реакції від офіційних представників держави", - коментує вона.

За її словами, людей цікавить справедливість і рішення проблем, змін, які назрівали за останній час. Вони просто хочуть відчувати надію, а не страх.

Кагарлик, Переяслав-Хмельницький, Бровари, бандитські розборки від Закарпаття до Одеси - це не про реформу, а про тих, хто залишив систему такою яка вона була до 2015 року і позбувся всіх тих, хто хотів змінити цю систему", - резюмує Деканоїдзе.

Як зазначає вона, стара система взяла реванш, а понад 93% звільнених і не пройшли атестацію колишніх міліціонерів повернулися в реформовану поліцію.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звинуватив у провалі реформи поліції, в розвалі роботи та кадровому кризі колишню главу поліції Хатию Деканоїдзе.