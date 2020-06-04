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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
04 червня 2020, 16:41 5

Переправу поруч із зруйнованим мостом на Дніпропетровщині відкрили для руху

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04 червня 2020, 16:41 5
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На тимчасовому понтонному мосту максимально дозволена швидкість 20 км/год
Фото: ukravtodor
На тимчасовому понтонному мосту максимально дозволена швидкість 20 км/год

У селі Олексіївка Дніпропетровської області, поруч із мостом через річку Чортомлик, який обвалився 20 травня, відкрили для руху транспорту понтонну переправу.

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Відомо, що рух по переправі буде здійснюватися в реверсному режимі та регулюватися світлофорами.

Довжина понтонної переправи 160 метрів, ширина проїзної частині складає 6,5 метрів, загальна ширина переправи 8 метрів.

При цьому діє обмеження швидкості руху в 20 км/год, дозволене максимальне навантаження в 30 тон.

Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. В результаті обвалу у воду впав вантажний автомобіль MAN, який проїздив по мосту.


міст аварія Дніпропетровська область
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