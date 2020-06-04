Переправу поруч із зруйнованим мостом на Дніпропетровщині відкрили для руху
У селі Олексіївка Дніпропетровської області, поруч із мостом через річку Чортомлик, який обвалився 20 травня, відкрили для руху транспорту понтонну переправу.
Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області, передає RegioNews.
Відомо, що рух по переправі буде здійснюватися в реверсному режимі та регулюватися світлофорами.
Довжина понтонної переправи 160 метрів, ширина проїзної частині складає 6,5 метрів, загальна ширина переправи 8 метрів.
При цьому діє обмеження швидкості руху в 20 км/год, дозволене максимальне навантаження в 30 тон.
Нагадаємо, 20 травня в селі Олексіївка Нікопольського району обвалився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. В результаті обвалу у воду впав вантажний автомобіль MAN, який проїздив по мосту.
- 16:56 04 червня Суд у справі розстрілів на Майдані перенесли на три місяці
- 16:55 04 червня Рішення суду про примусовий привід Порошенка на допит незаконне – Головань
- 16:41 04 червня Переправу поруч із зруйнованим мостом на Дніпропетровщині відкрили для руху
- 16:35 04 червня Я не знаю Шалімова - Голова Харківської ОДА Кучер про власника квартири, в якій проживає
- 16:03 04 червня Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит
- 15:53 04 червня Укрзалізниця запустила пасажирські поїзди в західні області України
- 21:59 03 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 13:00 01 червня Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
- 12:32 03 червня "Смотрящий" Києва: нардеп розповів, хто стоїть за мільярдними оборудками у столиці і при чому тут Єрмак