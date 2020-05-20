У Дніпропетровській області в річку обвалився міст разом з фурою

Постраждалих та жертв немає

Фото: з відкритих джерел

Постраждалих та жертв немає

В селі Олексіївка Нікопольського району обвалився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. В результаті обвалу у воду впав вантажний автомобіль MAN, який проїздив по мосту.

Про це повідомляє "Укравтодор", пише RegioNews.

Місцеві жителі допомогли водієві вибратися з кабіни автомобіля. Чоловік не постраждав, від госпіталізації відмовився.

На місце НП викликали поліцію, ДСНС та представників місцевої влади. Перехожих не допускають до місця події. З автомобіля в річку вилилося паливо.

Як повідомляють рятувальники, міст через Олексіївська затока Каховського водосховища знаходиться на трасі Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Довжина моста 120, висота 5м Складається з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій (довжина однієї секції - 20м). Власник будівлі - Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Загиблих і постраждалих немає. В даний час на місці працюють представники служб. Об'їзд організовано через с. Старозаводське Нікопольського району.

За даними "Укравтодор", цей міст відносився до категорії "обмежено працездатних", гірше - тільки "непрацездатні мости". В Україні з усіх обстежених мостів 27% - обмежено працездатні. Всього в країні понад 16 тисяч штучних споруд (мостів, шляхопроводів).

Заїзд на міст був дозволений лише транспорту вагою менше 10 тонн. Також на ньому обмежено рух - до 10 км/год.

Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції президент Володимир Зеленський оголосив про Національну програму відновлення мостів. Програма розрахована на 5 років. У цьому місяці планується розпочати реалізацію програми на перші 30 мостів.