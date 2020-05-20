14:56  20 травня
За місяць ми зможемо вийти з карантину - Зеленський
13:37  20 травня
Проти Петра Порошенка відкрили справу про держзраду
14:27  20 травня
Бондаренко – Зеленському: Вам на виборах у Черкасах нема чого ловити
UA | RU
UA | RU
20 травня 2020, 14:11 26

У Дніпропетровській області в річку обвалився міст разом з фурою

Читайте также
на русском языке
20 травня 2020, 14:11 26
Читайте также на русском языке
Постраждалих та жертв немає
Фото: з відкритих джерел
Постраждалих та жертв немає

В селі Олексіївка Нікопольського району обвалився Олексіївський міст через затоку Каховського водосховища. В результаті обвалу у воду впав вантажний автомобіль MAN, який проїздив по мосту.

Про це повідомляє "Укравтодор", пише RegioNews.

Місцеві жителі допомогли водієві вибратися з кабіни автомобіля. Чоловік не постраждав, від госпіталізації відмовився.

На місце НП викликали поліцію, ДСНС та представників місцевої влади. Перехожих не допускають до місця події. З автомобіля в річку вилилося паливо.

Як повідомляють рятувальники, міст через Олексіївська затока Каховського водосховища знаходиться на трасі Н-23 Кропивницький - Запоріжжя. Довжина моста 120, висота 5м Складається з семи залізобетонних опор і шести металевих секцій (довжина однієї секції - 20м). Власник будівлі - Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Загиблих і постраждалих немає. В даний час на місці працюють представники служб. Об'їзд організовано через с. Старозаводське Нікопольського району.

За даними "Укравтодор", цей міст відносився до категорії "обмежено працездатних", гірше - тільки "непрацездатні мости". В Україні з усіх обстежених мостів 27% - обмежено працездатні. Всього в країні понад 16 тисяч штучних споруд (мостів, шляхопроводів).

Заїзд на міст був дозволений лише транспорту вагою менше 10 тонн. Також на ньому обмежено рух - до 10 км/год.

Нагадаємо, сьогодні під час прес-конференції президент Володимир Зеленський оголосив про Національну програму відновлення мостів. Програма розрахована на 5 років. У цьому місяці планується розпочати реалізацію програми на перші 30 мостів.


дороги міст події Укравтодор
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 травня 2020, 22:01
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »
Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00
"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці
Філатов Борис
Міський голова Дніпра
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Всі досьє »