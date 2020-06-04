Переправу рядом с разрушенным мостом на Днепропетровщине открыли для движения

На временном понтонному мосту максимально разрешенная скорость 20 км/ч

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На временном понтонному мосту максимально разрешенная скорость 20 км/ч

В селе Алексеевка Днепропетровской области, рядом с мостом через реку Чертомлык, который обрушился 20 мая, открыли для движения транспорта понтонную переправу.

Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Известно, что движение по переправе будет осуществляться в реверсном режиме и регулироваться светофорами.

Длина понтонной переправы 160 метров, ширина проезжей части составляет 6,5 метров, общая ширина переправы 8 метров.

При этом действует ограничение скорости движения в 20 км/ч, разрешено максимальную нагрузку в 30 тонн.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.