Переправу рядом с разрушенным мостом на Днепропетровщине открыли для движения
В селе Алексеевка Днепропетровской области, рядом с мостом через реку Чертомлык, который обрушился 20 мая, открыли для движения транспорта понтонную переправу.
Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, передает RegioNews.
Известно, что движение по переправе будет осуществляться в реверсном режиме и регулироваться светофорами.
Длина понтонной переправы 160 метров, ширина проезжей части составляет 6,5 метров, общая ширина переправы 8 метров.
При этом действует ограничение скорости движения в 20 км/ч, разрешено максимальную нагрузку в 30 тонн.
Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района обрушился Алексеевский мост через залив Каховского водохранилища. В результате обвала в воду упал грузовой автомобиль MAN, который проезжал по мосту.
- 21:04 04 июня Львовская область не справляется с проведением ПЦР-тестов, образцы отправляют в другие регионы
- 20:43 04 июня Изнасилование в Кагарлыке: в деле может появиться еще три жертвы
- 19:48 04 июня В Ровенской области за период пандемии уволились более 320 медиков
- 19:29 04 июня В Киеве задержали прокурора на взятке в 100 тысяч долларов
- 18:56 04 июня Суд арестовал двух "продавцов" должности председателя Харьковской ОГА
- 18:52 04 июня Называли уродами и "петухами": в Ивано-Франковске полицейские угрожали подросткам (аудио 16+)
- 21:59 03 июня Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:15 28 мая Кучер против харьковских медиков: кто ответит за вспышку COVID-19 в регионе
- 13:00 01 июня Попасть в "слуги": мэр Сум уступил свою пиар песочницу главе ОГА
- 17:00 28 мая Сын президента и экс-помощник депутата: кому принадлежат автовокзалы Ивано-Франковской области
- 13:00 29 мая Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"
- 12:32 03 июня "Смотрящий" Киева: нардеп рассказал, кто стоит за миллиардными оборудками в столице и при чем тут Ермак