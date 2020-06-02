В Україні на підпільних заводах виробляли сигарети для Євросоюзу
Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виготовляло та переправляло контрабандою великі партії цигарок до Євросоюзу.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.
Учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.
За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу.
Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
- 11:46 02 червня В Одесі на ринку стався конфлікт зі стріляниною, є потерпілі
- 11:31 02 червня В усьому винен Єрмак: нардеп прокоментував незаконне призначення голови Печерської РДА
- 11:09 02 червня СБУ підтвердила затримання українського прикордонника спецслужбами РФ
- 11:02 02 червня В МОЗ виявили перший випадок коронавіруса
- 10:46 02 червня В Україні на підпільних заводах виробляли сигарети для Євросоюзу
- 10:44 02 червня Трьом областям України не дозволили відновити міжобласні перевезення
- 22:02 01 червня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
- 13:00 29 травня Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"