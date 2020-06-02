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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
02 червня 2020, 10:46 5

В Україні на підпільних заводах виробляли сигарети для Євросоюзу

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02 червня 2020, 10:46 5
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Нелегальне виробництво і збут організували одразу в чотирьох областях
Нелегальне виробництво і збут організували одразу в чотирьох областях

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виготовляло та переправляло контрабандою великі партії цигарок до Євросоюзу.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.

За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 тисяч пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу.

Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.


Дніпропетровська область Дніпро Одеса Херсон Закарпаття сигарети контрабанда виробництво СБУ кримінальна справа
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