Государство-космос: обещанный памятник Леониду Каденюку до сих пор не поставили

Невыполненные обещания списали на эпидемию коронавируса

Фото: Алексей Мочанов

Невыполненные обещания списали на эпидемию коронавируса

За два года в государстве так и не смогли увековечить память первого, и пока единственного, космонавта независимой Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Мочанов, пишет RegioNews.

Алексей Мочанов опубликовал фото неухоженной могилы Леонида Каденюка на Байковом кладбище в Киеве, на которой обещали поставить памятник и открыть его ко Дню космонавтики 12 апреля.

Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ... На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак. "Когда космические корабли бороздят просторы", в прямом и переносном смысле. Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года. 2,5 года назад. Память - на лицо. Памятник - тоже. Точнее - его отсутствие. Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка. И не особо хочу знать-понимать. Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно", - написал Мочанов.

В комментариях к посту написали, что всему виной – коронавирус, из-за которого памятник и не поставили в обещанные строки, но обязуются все исправить ко Дню независимости 24 августа.

Чего только ни начитался и ни наслушался после вчерашнего поста с Байкового кладбища... И про ситуацию, и про себя. Я... Опубліковано Alex Mochanov Середа, 3 червня 2020 р.



Справка:



Леонид Каденюк - летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины.

Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования " Колумбия " миссии STS-87 как специалист по полезной нагрузке.



Во время полета Каденюка впервые в космосе побывали трезубец, украинский флаг и прозвучал гимн независимой Украины.

Каденюк участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.



Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.



Каденюк умер на 68-м году жизни от сердечного приступа 31 января 2018. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Именем Каденюка назван аэропорт в Черновцах, который практически не работает, а также школа, в которой учился космонавт.

В родном селе Клишковцах Хотинского района Черновицкой области памятник Леониду Каденюку поставили за деньги неравнодушных местных жителей.