Государство-космос: обещанный памятник Леониду Каденюку до сих пор не поставили
За два года в государстве так и не смогли увековечить память первого, и пока единственного, космонавта независимой Украины
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Мочанов, пишет RegioNews.
Алексей Мочанов опубликовал фото неухоженной могилы Леонида Каденюка на Байковом кладбище в Киеве, на которой обещали поставить памятник и открыть его ко Дню космонавтики 12 апреля.
Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ...
На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак.
"Когда космические корабли бороздят просторы", в прямом и переносном смысле.
Леонид Константинович покинул грешную землю второй раз и окончательно 31 января 2018 года.
2,5 года назад.
Память - на лицо. Памятник - тоже.
Точнее - его отсутствие.
Я не знаю, по какой причине его нет у Космонавта Каденюка.
И не особо хочу знать-понимать.
Я наверняка уверен, что так не должно быть. Неправильно", - написал Мочанов.
Илон Маск? Космос? Ура-ура!! ??? ... На фото могила украинского космонавта Каденюка. Сегодня. Свежак. "Когда...Опубліковано Alex Mochanov Середа, 3 червня 2020 р.
В комментариях к посту написали, что всему виной – коронавирус, из-за которого памятник и не поставили в обещанные строки, но обязуются все исправить ко Дню независимости 24 августа.
Чего только ни начитался и ни наслушался после вчерашнего поста с Байкового кладбища... И про ситуацию, и про себя. Я...Опубліковано Alex Mochanov Середа, 3 червня 2020 р.
Справка:
Леонид Каденюк - летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины.
Родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области. С 19 ноября по 5 декабря 1997 совершил космический полет на американском космическом корабле многоразового использования " Колумбия " миссии STS-87 как специалист по полезной нагрузке.
Во время полета Каденюка впервые в космосе побывали трезубец, украинский флаг и прозвучал гимн независимой Украины.
Каденюк участвовал в разработке и испытании авиационно-космических систем, их эскизном и макетном проектировании, а также в летных испытаниях систем.
Летал более чем на 50 типах и модификациях самолетов разного назначения, в основном - истребителей, а также на американском тренировочном самолете Northrop T-38.
Каденюк умер на 68-м году жизни от сердечного приступа 31 января 2018. Он похоронен на Байковом кладбище в Киеве.
Именем Каденюка назван аэропорт в Черновцах, который практически не работает, а также школа, в которой учился космонавт.
В родном селе Клишковцах Хотинского района Черновицкой области памятник Леониду Каденюку поставили за деньги неравнодушных местных жителей.
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