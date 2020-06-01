Зеленський просить не втягувати Україну в американські вибори
Президент Володимир Зеленський просить не втягувати Україну в президентську виборчу кампанію в США, яка відбудеться вже цієї осені.
Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає RegioNews.
Навіщо потрібно знову втягувати Україну в це? Зараз ми користуємося двосторонньої підтримкою в США як в Конгресі, так і в Сенаті. У нас є підтримка президента", - підкреслив він.
Президент відзначив важливість стратегічного партнерства Києва та Вашингтона і запевнив, що "Україна не хоче впливати на внутрішньополітичну або зовнішньополітичну ситуацію в якій-небудь країні або на виборчий процес в якій-небудь країні".
Крім того, він заперечує можливість своєї причетності до витоку записів розмови свого попередника з Байденом. За словами Зеленського, найбільше в цій справі його цікавить не сам розмову Порошенка з Байденом, а те, яким чином могли подслушиваться розмови в Офісі президента України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, США надали Україні $15,5 млн для боротьби з коронавірусом.
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