На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ
Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що у місті Винники на Львівщині блокують дороги. Таким чином, місцеві жителі протестують проти приєднання до складу Львівської ОТГ.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ, яка об'єднала загалом 18 міст і сіл, у тому числі і Винники. Також є перекриття в Малехові, як на Жовкву. Ще одне перекриття в Дублянах", - йдеться в повідомленні.
У місті Дубляни люди перекрили рух транспорту на 5 км автодороги "під'їзд до міста Львова". Недалеко від районного центру Рава-Руська, в населеному пункті Грибовичі, майже 60 осіб перекрили дорогу біля готелю "Варшава". У селі Подрясное на автодорозі Львів-Краковець рух транспорту перекрили близько 70 протестувальників.
Нагадаємо, Львівська ОТГ передбачена у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських рад, Брюховицької, Рудненської селищних рад, а також Грибовицької (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівської (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівської (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руської (Рясне-Руське, Підрясне) сільських рад.
Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України під час засідання 27 травня затвердив останні три перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.
- 15:51 01 червня На Херсонщині знайшли застреленого військовослужбовця
- 15:40 01 червня Поліцейські затримали чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро - відео
- 15:29 01 червня На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ
- 15:24 01 червня На Рівненщині податківці обкладали даниною власників алкогольних магазинів
- 15:07 01 червня 25 депутатів-мільйонерів орендують житло за кошти бюджету
- 15:01 01 червня Новим начальником вінницької поліції став Іван Іщенко
- 18:52 31 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
- 17:00 28 травня Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини