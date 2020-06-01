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01 червня 2020, 15:29 1

На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ

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01 червня 2020, 15:29 1
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Жителі протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ
Фото: Facebook/Igor Zinkevych
Жителі протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що у місті Винники на Львівщині блокують дороги. Таким чином, місцеві жителі протестують проти приєднання до складу Львівської ОТГ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ, яка об'єднала загалом 18 міст і сіл, у тому числі і Винники. Також є перекриття в Малехові, як на Жовкву. Ще одне перекриття в Дублянах", - йдеться в повідомленні.

У місті Дубляни люди перекрили рух транспорту на 5 км автодороги "під'їзд до міста Львова". Недалеко від районного центру Рава-Руська, в населеному пункті Грибовичі, майже 60 осіб перекрили дорогу біля готелю "Варшава". У селі Подрясное на автодорозі Львів-Краковець рух транспорту перекрили близько 70 протестувальників.

Нагадаємо, Львівська ОТГ передбачена у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських рад, Брюховицької, Рудненської селищних рад, а також Грибовицької (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівської (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівської (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руської (Рясне-Руське, Підрясне) сільських рад.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України під час засідання 27 травня затвердив останні три перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.


транспорт ОТГ протест дороги Львівщина область
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