На Львівщині заблокували дороги через створення Львівської ОТГ

Жителі протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ

Фото: Facebook/Igor Zinkevych

Жителі протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що у місті Винники на Львівщині блокують дороги. Таким чином, місцеві жителі протестують проти приєднання до складу Львівської ОТГ.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Протестують проти затвердженого урядом складу Львівської ОТГ, яка об'єднала загалом 18 міст і сіл, у тому числі і Винники. Також є перекриття в Малехові, як на Жовкву. Ще одне перекриття в Дублянах", - йдеться в повідомленні.

У місті Дубляни люди перекрили рух транспорту на 5 км автодороги "під'їзд до міста Львова". Недалеко від районного центру Рава-Руська, в населеному пункті Грибовичі, майже 60 осіб перекрили дорогу біля готелю "Варшава". У селі Подрясное на автодорозі Львів-Краковець рух транспорту перекрили близько 70 протестувальників.

Нагадаємо, Львівська ОТГ передбачена у складі Львівської, Винниківської, Дублянської міських рад, Брюховицької, Рудненської селищних рад, а також Грибовицької (Великі Грибовичі, Збиранка, Малі Грибовичі), Грядівської (Гряда, Воля-Гомулецька), Зашківської (Зашків, Завадів, Зарудці), Лисиничівської (Лисиничі, Підбірці), Малехівської та Рясне-Руської (Рясне-Руське, Підрясне) сільських рад.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України під час засідання 27 травня затвердив останні три перспективні плани формування територій громад Запорізької, Львівської та Одеської областей.