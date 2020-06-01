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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
01 июня 2020, 17:58 5

10 областей восстановили межрегиональные автобусные перевозки - Криклий

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01 июня 2020, 17:58 5
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Также в первый день лета начались пассажирские перевозки по железной дороге
Фото: flickr
Также в первый день лета начались пассажирские перевозки по железной дороге

С 1 июня возобновили работу автобусные межобластные перевозки в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Одесской, Донецкой, Луганской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, а также частично в Хмельницкой областях.

Об этом в Facebook сообщил министер инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает RegioNews.

По его словам, в этих же областях решениями комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешено движение 439 пригородных электричек.

Что касается других регионов - ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановления рейсов. Сегодня в 6:12 утра с вокзала "Киев-Пассажирский" отправился первый пассажирский поезд по направлению "Киев-Константиновка", - сообщил министр.

Он добавил, что более 40 поездов дальнего следования отправляются в путь и их список будет дополняться. Кроме того, министерство работает над запуском внутренних и международных авиаперевозок.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.


Владислав Криклий транспорт карантин Украина
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