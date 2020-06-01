12:38  01 червня
Відстороненого від роботи очільника Вінницької поліції призначили радником Клименка
13:39  01 червня
У Києві новий спалах коронавірусу: на карантин закрили жіночий монастир
09:42  01 червня
Коронавірус в Україні: медики фіксують спад нових випадків хвороби
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
01 червня 2020, 11:22 32

Зниклий на адмінмежі з Кримом військовий виходив на зв`язок

Читайте также
на русском языке
01 червня 2020, 11:22 32
Читайте также на русском языке
Військовий повідомив, що перебуває в Криму, але не знає, де саме
Військовий повідомив, що перебуває в Криму, але не знає, де саме

Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський після свого зникнення телефонував товаришу по службі

Про це пише УНН з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.

Приблизно об 11 годині ранку у день зникнення Добринський зателефонував товаришу по службі та повідомив, що перебуває у тимчасово окупованому Криму, але де саме, не знає.

Також у видання УНН є інформація, що він або ж представник окупаційної влади Криму уточнювали паспортні дані викраденого солдата.

Інформацію про те, що у батальйон, де служить військовий, дзвонили невідомі, підтвердив і журналіст Юрій Бутусов в своєму дописі у Facebook.

Около 5.00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен...

Опубліковано Юрієм Бутусовим Субота, 30 травня 2020 р.

Сьогодні вночі короткий пост про зникнення Добринського опублікував і голова херсонської ОДА Юрій Гусєв, який зазначив, що у солдата не було причин самовільно покинути місце служби.

Ситуація з нічним зникненням військовослужбовця 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ, який ніс службу на спостеріжному...

Опубліковано Юрій Гусєв Неділя, 31 травня 2020 р.

Нагадаємо, старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Барліг” неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.

Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).


військові Крим кордон Чонгар кпп викрадення РФ прикордонники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Після сутичок пункт пропуску "Тиса" відновив роботу
31 травня 2020, 18:00
На кордоні з Угорщиною сутички, водії заблокували пункт пропуску "Тиса"
31 травня 2020, 15:13
У ЗСУ заявили про викрадення військового на адмінкордоні із Кримом
31 травня 2020, 13:49
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
31 травня 2020, 18:52
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Потрапити в "слуги": мер Сум віддав свою піар пісочницю очільнику ОДА
01 червня 2020, 13:00
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Симчишин Олександр
Міський голова Хмельницького
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »