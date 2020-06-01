Зниклий на адмінмежі з Кримом військовий виходив на зв`язок
Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський після свого зникнення телефонував товаришу по службі
Про це пише УНН з посиланням на власні джерела, пише RegioNews.
Приблизно об 11 годині ранку у день зникнення Добринський зателефонував товаришу по службі та повідомив, що перебуває у тимчасово окупованому Криму, але де саме, не знає.
Також у видання УНН є інформація, що він або ж представник окупаційної влади Криму уточнювали паспортні дані викраденого солдата.
Інформацію про те, що у батальйон, де служить військовий, дзвонили невідомі, підтвердив і журналіст Юрій Бутусов в своєму дописі у Facebook.
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Сьогодні вночі короткий пост про зникнення Добринського опублікував і голова херсонської ОДА Юрій Гусєв, який зазначив, що у солдата не було причин самовільно покинути місце служби.
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Нагадаємо, старший стрілець Євген Добринський зник під час несення служби на спостережному пункті "Барліг” неподалік селища Сиваш Генічеського району Херсонської області.
Солдат зник приблизно о 5 годині ранку на відстані 200 м від основного пункту спостереження (на цьому місці виявлені сліди волочіння, ймовірно, людини).
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