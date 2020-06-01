Зниклий на адмінмежі з Кримом військовий виходив на зв`язок

Військовий повідомив, що перебуває в Криму, але не знає, де саме

Військовий повідомив, що перебуває в Криму, але не знає, де саме

Військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський після свого зникнення телефонував товаришу по службі

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