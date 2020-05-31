Після сутичок пункт пропуску "Тиса" відновив роботу

Поліція розшукує ініціаторів акції

Фото: ДПСУ

Поліція розшукує ініціаторів акції

Пункт пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні знову працює на в'їзд та на виїзд з України.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби, передає RegioNews.

З громадянами, які шляхом блокування в’їзного та виїзного напрямків унеможливили пропуск, проведено відповідні заходи та роз’яснювальну роботу. Відповідні матеріали буде передано співробітникам компетентних правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

За словами речниці Чопського прикордонного загону Олени Трачук, поліція розшукує ініціаторів акції, а також осіб, які блокували рух на кордоні.

Як заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, власники так званих "італійських бусів" тепер сплачують мито з італійських товарів, які вони провозять, і тільки тоді можуть потрапити на територію України.

Він вважає, що таким чином влада створила прецедент наповнення держбюджету.

Сьогодні на Закарпатті ми створили прецедент: перші "італійські” буси декларують товари, які ввозять на територію України, сплачують кошти в "Ощадбанку” та вже так виїжджають із території митного пункту "Тиса”. В результаті домовленості з перевізниками була встановлена єдина сума — вона становить 0,55 євроцента за 1 кг товару”, - сказав Петров.

Він додав, що акцію на кордоні спровокувало дане ним доручення від 27 травня.

Мною було надано доручення правоохоронним органам, прокуратурі, СБУ посилити контроль за переміщенням так званих "італійських” бусиків, які через пункт пропуску Захонь-Чоп прибувають на територію України з італійського напрямку” - додав Петров.

Нагадаємо, зранку 31 травня водії мікроавтобусів заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною через неможливість потрапити в Україну.