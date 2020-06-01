Пропавший на границе с Крымом военный выходил на связь

Военный сообщил, что находится в Крыму, но не знает, где именно

Военный сообщил, что находится в Крыму, но не знает, где именно

Военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский после своего исчезновения звонил сослуживцу

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