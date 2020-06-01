Пропавший на границе с Крымом военный выходил на связь
Военнослужащий 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский после своего исчезновения звонил сослуживцу
Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники, пишет RegioNews.
Примерно в 11 часов утра в день исчезновения Добринский позвонил сослуживцу и сообщил, что находится во временно оккупированном Крыму, но где именно, не знает.
Также в издание УНН есть информация, что он или же представитель оккупационной власти Крыма уточняли паспортные данные похищенного солдата.
Информацию о том, что в батальон, где служит военный, звонили неизвестные, подтвердил и журналист Юрий Бутусов в своей заметке в Facebook.
Около 5.00 30 мая на наблюдательном пункте "Берлога" близ железнодорожного моста на линии контроля с Крымом был похищен...Опубликовано Юрием Бутусовым Суббота, 30 мая 2020 года.
Сегодня ночью короткий пост о пропаже Добрынского опубликовал и председатель херсонской ОГА Юрий Гусев, который отметил, что у солдата не было причин самовольно покинуть место службы.
Ситуация с ночным исчезновением военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, который нес службу на спостеріжному...Опубликовано Юрий Гусев Воскресенье, 31 мая 2020 г.
Напомним, старший стрелок Евгений хутора добринский исчез во время несения службы на наблюдательном пункте "Берлога” недалеко от поселка Сиваш Генического района Херсонской области.
Солдат исчез примерно в 5 часов утра на расстоянии 200 м от основного пункта наблюдения (на этом месте обнаружены следы волочения, вероятно, человека).
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