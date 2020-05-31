У Збройних силах зафіксували четверту смерть від коронавірусу
31 травня стало відомо про четвертий летальний випадок від коронавірусу у Збройних силах України.
Про це у Facebook повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.
У зв’язку із захворюванням на COVID-19 30 травня помер працівник ЗСУ (Чернівецька область)", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що він хворів з 22 травня і перебував вдома під наглядом медичної служби. 27 травня через погіршення стану здоров’я звернувся до лікарні, і того ж дня був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю із двобічною пневмонією.
Було продовжено лікування в палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення. 30 травня стан здоров'я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності", - повідомила пресслужба.
В ЗСУ зазначили, що крім коронавірусної хвороби COVID-19, у нього були супутні захворювання.
Станом на 31 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 118 осіб, чотири людини померли. Всього за час пандемії одужали 111 осіб.
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Нагадаємо, 31 травня в Україні нараховується 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
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