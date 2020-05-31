10:43  31 травня
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 468 нових випадків
14:09  31 травня
Степанов анонсував черговий етап пом'якшення карантину
16:17  31 травня
У Збройних силах зафіксували четверту смерть від коронавірусу
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
31 травня 2020, 16:17 9

У Збройних силах зафіксували четверту смерть від коронавірусу

Читайте также
на русском языке
31 травня 2020, 16:17 9
Читайте также на русском языке
Крім коронавірусу військовий із Чернівецької області мав супутні захворювання
Фото: Міноборони
Крім коронавірусу військовий із Чернівецької області мав супутні захворювання

31 травня стало відомо про четвертий летальний випадок від коронавірусу у Збройних силах України.

Про це у Facebook повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає RegioNews.

У зв’язку із захворюванням на COVID-19 30 травня помер працівник ЗСУ (Чернівецька область)", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що він хворів з 22 травня і перебував вдома під наглядом медичної служби. 27 травня через погіршення стану здоров’я звернувся до лікарні, і того ж дня був госпіталізований до Чернівецького військового госпіталю із двобічною пневмонією.

Було продовжено лікування в палаті інтенсивної терапії інфекційного відділення. 30 травня стан здоров'я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але наступила зупинка серцевої діяльності", - повідомила пресслужба.

В ЗСУ зазначили, що крім коронавірусної хвороби COVID-19, у нього були супутні захворювання.

Станом на 31 травня у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 118 осіб, чотири людини померли. Всього за час пандемії одужали 111 осіб.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 31 травня в Україні нараховується 23 672 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.


коронавірус Україна смерть ЗСУ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У ЗСУ заявили про викрадення військового на адмінкордоні із Кримом
31 травня 2020, 13:49
ДСНС попередила про підйом води у річках через затяжні зливи
31 травня 2020, 12:20
Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 468 нових випадків
31 травня 2020, 10:43
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
30 травня 2020, 20:04
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »