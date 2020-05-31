В Вооруженных силах зафиксировали четвертую смерть от коронавируса

Кроме коронавируса военный из Черновицкой области имел сопутствующие заболевания

Фото: Минобороны

Кроме коронавируса военный из Черновицкой области имел сопутствующие заболевания

31 мая стало известно о четвертом летальном случае от коронавируса в Вооруженных силах Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

В связи с заболеванием COVID-19 30 мая умер работник ВСУ (Черновицкая область)", - говорится в сообщении.

Известно, что он болел с 22 мая и находился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая из-за ухудшения состояния здоровья обратился в больницу, и в тот же день был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с двусторонней пневмонией.

Было продолжено лечение в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности", - сообщила пресс-служба.

В ВСУ отметили, что кроме коронавирусной болезни COVID-19, у него были сопутствующие заболевания.

По состоянию на 31 мая в Вооруженных силах Украины на COVID-19 болеют 118 человек, четыре человека скончались. Всего за время пандемии выздоровели 111 человек.

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Напомним, 31 мая в Украине насчитывается 23 672 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.