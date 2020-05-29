На Закарпатті незаконно нарубали лісу на 15 мільйонів

У двох лісництвах вирубали дерева цінних порід

У двох лісництвах вирубали дерева цінних порід

СБУ викрила нелегальні вирубки цінної деревини у двох дежлісгоспах Закарпаття на понад 15 мільйонів гривень

Про це пише Regionews з посиланням на сайт СБУ.

Представники держпідприємства "Хустське лісове дослідне господарство" налагодили несанкціоновану вирубку дерев цінних порід. Замовниками лісосировини були місцеві комерційні структури.

За оцінками експертів, протиправна діяльність фігурантів завдала шкоди природоохоронному фонду держави на понад 8,5 млн грн.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України повідомлено про підозру трьом посадовцям держпідприємства.

В Ясінянському лісомисливському господарстві працівники підрозділу охорони сприяли нелегальній вирубці та вивозу дерев місцевими комерсантами.

Викриті оборудки завдали збитки державі на майже 7 млн грн. Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.

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