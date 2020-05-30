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30 травня 2020, 12:14 18

У Харкові поліцейський влаштував ДТП, є загиблі і поранені

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30 травня 2020, 12:14 18
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Один з автомобілів в результаті аварії загорівся
Фото: Національна поліція України
Один з автомобілів в результаті аварії загорівся

У суботу вночі в Харькові сталося ДТП за участю поліцейського автомобіля та Daewoo Lanos, за кермом якого також був співробітник поліції. В результаті аварії загинули дві людини і ще двоє постраждали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомляється, що поліцейський, будучи за кермом автомобіля Daewoo Lanos, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де в'їхав у службовий автомобіль.

В результаті ДТП Daewoo Lanos загорівся, водій та пасажирка загинули на місці, троє поліцейських у службовому автомобілі отримали поранення.

Встановлено, що водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius. Від удару сталося загоряння автомобіля Daewoo Lanos, в результаті чого 22-річний водій - співробітник одного з відділів поліції, а також його пасажирка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні поліції.

Наголошується, що один з патрульних, вибравшись з пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не призвело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos.

Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.


ДТП поліція Харьків водії патрульна поліція
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