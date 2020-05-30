У Харкові поліцейський влаштував ДТП, є загиблі і поранені
У суботу вночі в Харькові сталося ДТП за участю поліцейського автомобіля та Daewoo Lanos, за кермом якого також був співробітник поліції. В результаті аварії загинули дві людини і ще двоє постраждали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
Повідомляється, що поліцейський, будучи за кермом автомобіля Daewoo Lanos, не впорався з керуванням і вилетів на зустрічну смугу, де в'їхав у службовий автомобіль.
В результаті ДТП Daewoo Lanos загорівся, водій та пасажирка загинули на місці, троє поліцейських у службовому автомобілі отримали поранення.
Встановлено, що водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся зі службовим автомобілем Toyota Prius. Від удару сталося загоряння автомобіля Daewoo Lanos, в результаті чого 22-річний водій - співробітник одного з відділів поліції, а також його пасажирка загинули на місці події", - йдеться в повідомленні поліції.
Наголошується, що один з патрульних, вибравшись з пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не призвело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos.
Нагадаємо, 29 травня в р. Бровари (Київська область) відбулася перестрілка з участю близько сотні людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. У зв'язку з цим правоохоронці провели масові затримання.
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