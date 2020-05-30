10:42  30 травня
Коронавірус в Україні: за добу одужали 377 осіб
11:12  30 травня
На Донбасі без електрики залишилися 53 населених пункти
10:06  30 травня
Доба в ООС: бойовики порушили "тишу" 13 разів
UA | RU
UA | RU
30 травня 2020, 10:42 15

Коронавірус в Україні: за добу одужали 377 осіб

Читайте также
на русском языке
30 травня 2020, 10:42 15
Читайте также на русском языке
Всього померли від захворювання вже 696 осіб
Фото: flickr
Всього померли від захворювання вже 696 осіб

В Україні за останню добу лабораторно підтвердили 393 нових випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали при цьому 377 осіб.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (56) та Рівненській (52) областях, а також у Києві (55 випадків).

Немає нових випадків коронавіруса за останні 24 години в Черкаській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

Загальне число підтверджених випадків коронавіруса по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.

Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків", - йдеться в повідомленні.

За даними Центру громадського здоров'я, всього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. - 958 (555 одужали);
  • Волинська обл. - 887 (255 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 933 (264 одужали);
  • Донецька обл. - 158 (82 одужали);
  • Житомирська обл. - 699 (416 одужали);
  • Закарпатська обл. - 1171 (405 одужали);
  • Запорізька обл. - 440 (248 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 1379 (818 одужали);
  • Київ - 2904 (637 одужали);
  • Київська обл. - 1556 (394 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 506 (398 одужали);
  • Луганська обл. - 46 (39 одужали);
  • Львівська обл. - 1619 (379 одужали);
  • Миколаївська обл. - 288 (152 одужали);
  • Одеська обл. - 883 (208 одужали);
  • Полтавська обл. - 268 (244 одужали);
  • Рівненська обл. - 1680 (869 одужали);
  • Сумська обл. - 168 (141 одужав);
  • Тернопільська обл. - 1160 (905 одужали);
  • Харківська обл. - 1025 (242 одужали);
  • Херсонська обл. - 178 (161 одужав);
  • Хмельницька обл. - 432 (232 одужали);
  • Черкаська обл. - 401 (300 одужали);
  • Чернівецька обл. - 3306 (904 одужали);
  • Чернігівська обл. - 159 (63 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус карантин пандемія медики діти область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
28 травня 2020, 21:50
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
24 травня 2020, 14:56
Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
26 травня 2020, 14:00
Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
28 травня 2020, 13:15
"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського
27 травня 2020, 12:00
Останні Популярні
Іван Галунга
Юрій Бутусов
Павло Казарін
Всі блоги »
Час ЧЕ – відплата чи політична конкуренція: у Полтаві почалися "посадки"
29 травня 2020, 13:00
Син президента та експомічник депутата: кому належать автовокзали Івано-Франківщини
28 травня 2020, 17:00
Всі публікації »
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
29 травня 2020, 09:45
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Всі відео »
Сухомлин Сергій
Міський голова Житомира
Володін Василь
Кандидат на посаду голови Київської обласної державної адміністрації
Хомко Володимир
Міський голова Рівного
Всі досьє »