Коронавірус в Україні: за добу одужали 377 осіб
В Україні за останню добу лабораторно підтвердили 393 нових випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали при цьому 377 осіб.
Як передає RegioNews, про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській (56) та Рівненській (52) областях, а також у Києві (55 випадків).
Немає нових випадків коронавіруса за останні 24 години в Черкаській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.
Загальне число підтверджених випадків коронавіруса по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.
Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків", - йдеться в повідомленні.
За даними Центру громадського здоров'я, всього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл. - 958 (555 одужали);
- Волинська обл. - 887 (255 одужали);
- Дніпропетровська обл. - 933 (264 одужали);
- Донецька обл. - 158 (82 одужали);
- Житомирська обл. - 699 (416 одужали);
- Закарпатська обл. - 1171 (405 одужали);
- Запорізька обл. - 440 (248 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 1379 (818 одужали);
- Київ - 2904 (637 одужали);
- Київська обл. - 1556 (394 одужали);
- Кіровоградська обл. - 506 (398 одужали);
- Луганська обл. - 46 (39 одужали);
- Львівська обл. - 1619 (379 одужали);
- Миколаївська обл. - 288 (152 одужали);
- Одеська обл. - 883 (208 одужали);
- Полтавська обл. - 268 (244 одужали);
- Рівненська обл. - 1680 (869 одужали);
- Сумська обл. - 168 (141 одужав);
- Тернопільська обл. - 1160 (905 одужали);
- Харківська обл. - 1025 (242 одужали);
- Херсонська обл. - 178 (161 одужав);
- Хмельницька обл. - 432 (232 одужали);
- Черкаська обл. - 401 (300 одужали);
- Чернівецька обл. - 3306 (904 одужали);
- Чернігівська обл. - 159 (63 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 16:18 30 травня Немає ні будинку, ні машини: Тимошенко показала свою декларацію за 2019 рік
- 15:48 30 травня У Криму через коронавірус понад 800 осіб знаходяться в обсерваторах
- 15:17 30 травня Екс-директора харківського КП підозрюють у махінаціях на 2,6 млн гривень
- 14:47 30 травня Зґвалтування в Кагарлику: у поліції вже звільнили 10 співробітників
- 14:18 30 травня Автопарк, квартири і особняк під Києвом: спікер ВРУ Разумков подав свою декларацію
- 13:51 30 травня Перестрілка в Броварах: вже встановлені 60 учасників події
- 21:50 28 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 25 травня Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
- 14:56 24 травня У "подарунок" Зеленському: Надія Савченко дала інтерв'ю російському ТБ
- 14:00 26 травня Вигнання Балог з Мукачева, або Чи допоможе Петрову доїння овець
- 13:15 28 травня Кучер проти харківських медиків: хто відповість за спалах COVID-19 у регіоні
- 12:00 27 травня "У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського