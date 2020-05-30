Коронавірус в Україні: за добу одужали 377 осіб

Всього померли від захворювання вже 696 осіб

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Всього померли від захворювання вже 696 осіб

В Україні за останню добу лабораторно підтвердили 393 нових випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали при цьому 377 осіб.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані Центру громадського здоров'я.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (56) та Рівненській (52) областях, а також у Києві (55 випадків).

Немає нових випадків коронавіруса за останні 24 години в Черкаській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

Загальне число підтверджених випадків коронавіруса по країні за час пандемії становить 23 204. Вилікуватися від COVID-19 вдалося 9 311 пацієнтам. Померли від недуги 696 осіб, у тому числі 17 за останню добу.

Загалом захворіли 1700 дітей і 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей і 3635 медпрацівників. Всього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей і 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 людини, в тому числі одна дитина і 25 медиків", - йдеться в повідомленні.

За даними Центру громадського здоров'я, всього в Україні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. - 958 (555 одужали);

Волинська обл. - 887 (255 одужали);

Дніпропетровська обл. - 933 (264 одужали);

Донецька обл. - 158 (82 одужали);

Житомирська обл. - 699 (416 одужали);

Закарпатська обл. - 1171 (405 одужали);

Запорізька обл. - 440 (248 одужали);

Івано-Франківська обл. - 1379 (818 одужали);

Київ - 2904 (637 одужали);

Київська обл. - 1556 (394 одужали);

Кіровоградська обл. - 506 (398 одужали);

Луганська обл. - 46 (39 одужали);

Львівська обл. - 1619 (379 одужали);

Миколаївська обл. - 288 (152 одужали);

Одеська обл. - 883 (208 одужали);

Полтавська обл. - 268 (244 одужали);

Рівненська обл. - 1680 (869 одужали);

Сумська обл. - 168 (141 одужав);

Тернопільська обл. - 1160 (905 одужали);

Харківська обл. - 1025 (242 одужали);

Херсонська обл. - 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. - 432 (232 одужали);

Черкаська обл. - 401 (300 одужали);

Чернівецька обл. - 3306 (904 одужали);

Чернігівська обл. - 159 (63 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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