У Криму через коронавірус понад 800 осіб знаходяться в обсерваторах

Ще 1383 людини знаходяться під "динамічним наглядом "

Фото: з відкритих джерел

Ще 1383 людини знаходяться під "динамічним наглядом "

Згідно з повідомленням окупаційної "влади" Криму, на півострові в обсерваторах на ізоляції знаходяться 805 осіб. Під динамічним наглядом на дому перебувають 1383 людини.

Як передає RegioNews, про це пише "Крым.Реалии".

Всього під контролем знаходяться 2449 осіб, в стаціонарах знаходиться 261 людина. Лікування в медичних установах Криму проходять 137 осіб, виписано з одужанням - 229.

Також наголошується, що за останню добу в окупованому Криму підтвердили 6 нових випадків коронавирусной інфекції.

Таким чином, згідно з російською статистикою, на півострові зареєстровано 375 випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні за останню добу лабораторно підтвердили 393 нових випадку зараження коронавірусною хворобою COVID-19. Одужали при цьому 377 осіб.

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