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30 травня 2020, 13:27 11

У Києві на карантин закрили ще один гуртожиток через спалах коронавіруса

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30 травня 2020, 13:27 11
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Один мешканець вже помер, інших відправили на самоізоляцію
Фото: з відкритих джерел
Один мешканець вже помер, інших відправили на самоізоляцію

У столиці зафіксували новий спалах коронавіруса, на цей раз в гуртожитку на проспекті Гагаріна.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Вчора у місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер в лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою", - написав Кличко.

Наголошується, що інші мешканці гуртожитку знаходяться на самоізоляції, їх обстежують медики.

Лише за останню добу COVID-19 підтвердили у 55 жителів Києва, з них - сім медиків, а також 3-річний хлопчик.

Нагадаємо, станом на 30 травня у столиці зареєстрували 2904 випадки захворювання коронавірусом, 637 пацієнтів одужали.

Раніше спалахи коронавіруса виявляли ще в двох гуртожитках столиці.

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коронавірус Київ карантин гуртожиток самоізоляція Віталій Кличко
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