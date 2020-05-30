У Києві на карантин закрили ще один гуртожиток через спалах коронавіруса
У столиці зафіксували новий спалах коронавіруса, на цей раз в гуртожитку на проспекті Гагаріна.
Як передає RegioNews, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Вчора у місті закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна. Там виявили спалах вірусу. Один хворий помер в лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою", - написав Кличко.
Наголошується, що інші мешканці гуртожитку знаходяться на самоізоляції, їх обстежують медики.
Лише за останню добу COVID-19 підтвердили у 55 жителів Києва, з них - сім медиків, а також 3-річний хлопчик.
Нагадаємо, станом на 30 травня у столиці зареєстрували 2904 випадки захворювання коронавірусом, 637 пацієнтів одужали.
Раніше спалахи коронавіруса виявляли ще в двох гуртожитках столиці.
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