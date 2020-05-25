В Олександрівській лікарні Києва, яка приймає хворих COVID-19, сталася пожежа

Жертв та постраждалих немає

Фото: ДСНС

Жертв та постраждалих немає

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в Олександрівській клінічній лікарні на вулиці Шовковичній.

Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій України, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла в підсобному приміщені о 18:56 на 6 поверсі 6 корпусу лікарні.

На місце події прибули співробітники ДСНС та пожежні, вогонь було оперативно ліквідовано, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники вивели на свіже повітря 15 осіб.

Вогонь пошкодив електричний щит та вхідні двері у підсобне приміщення на площі 2 кв.м.

Нагадаємо, в Одесі 18 травня сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку на 30 квартир.