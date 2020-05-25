В метро Киева и Харькова посчитали убытки за период карантина

25 мая Киевская подземка возобновила работу

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25 мая Киевская подземка возобновила работу

За период карантина метрополитен Киева получил ущерб на сумму более 600 миллионов гривен.

Об этом изданию "Укринформ" сообщила заместитель директора коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает RegioNews.

Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - сообщила Макогон.

В то же время в Харькове на протяжении двух месяцев карантина работникам метро не платили зарплату. По словам генерального директора коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Вячеслава Стаматина, убытки харьковского метро составили более 180 миллионов гривен.

По его словам, это деньги, которые пассажиры должны были заплатить за проезд. Он добавил, что стоимость проезда в метро повышаться не будет, хотя и предприятие более двух месяцев не работало в полном объеме.

За время карантина у нас на предприятии никто не уволился. Мы пытались отправлять в отпуска людей только добровольно, например, тех сотрудников, которые не могли добираться до работы в связи с ограничением работы транспорта. Они, по желанию, писали заявление за свой счет", - рассказал Стаматин.

Он заверил, что деньги, которые метро Харькова начало зарабатывать, отправят на погашение задолженности по зарплате.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.