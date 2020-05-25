16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 15:36 13

В метро Киева и Харькова посчитали убытки за период карантина

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 15:36 13
Читайте також українською мовою
25 мая Киевская подземка возобновила работу
Фото: flickr
25 мая Киевская подземка возобновила работу

За период карантина метрополитен Киева получил ущерб на сумму более 600 миллионов гривен.

Об этом изданию "Укринформ" сообщила заместитель директора коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, передает RegioNews.

Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме", - сообщила Макогон.

В то же время в Харькове на протяжении двух месяцев карантина работникам метро не платили зарплату. По словам генерального директора коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Вячеслава Стаматина, убытки харьковского метро составили более 180 миллионов гривен.

По его словам, это деньги, которые пассажиры должны были заплатить за проезд. Он добавил, что стоимость проезда в метро повышаться не будет, хотя и предприятие более двух месяцев не работало в полном объеме.

За время карантина у нас на предприятии никто не уволился. Мы пытались отправлять в отпуска людей только добровольно, например, тех сотрудников, которые не могли добираться до работы в связи с ограничением работы транспорта. Они, по желанию, писали заявление за свой счет", - рассказал Стаматин.

Он заверил, что деньги, которые метро Харькова начало зарабатывать, отправят на погашение задолженности по зарплате.

Напомним, 25 мая Украине открыли метрополитен в Киеве и Харькове. В Днепре открытие подземки откладывается, поскольку до сих пор нет решения городской комиссии - ее должны получить в течение дня.


метро Киев карантин убытки Харьков
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Неизвестные избили заместителя главврача института рака в Киеве
25 мая 2020, 14:55
В Ивано-Франковске ТЦ "Метро" оштрафовали на 34 тысячи за нарушение карантина
25 мая 2020, 13:04
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
25 мая 2020, 12:20
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »