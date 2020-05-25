В Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину

У торговому центрі хліб, овочі і фрукти не були накриті поліетиленом

Фото: МЕТРО

У торговому центрі хліб, овочі і фрукти не були накриті поліетиленом

Про це пише RegioNews з посиланням на kurs.if.ua.

Правоохоронці виявили, що посадовець ТЦ не забезпечив накриття продуктів харчування пластиком або поліетиленом.

У суді керуючий визнав свою провину частково. Він зазначив, що всі продукти, зокрема хлібобулочні вироби, відповідним чином фасували та упаковували. Щодо овочів та фруктів, то на момент перевірки керівництво ТЦ "Метро" якраз вирішувало питання, яким саме чином виконати вимоги, однак це зайняло певний час, тому овочі ще не встигли накрити плівкою.

Представник "Метро” зазначив, що наразі не існує жодних переконливих доказів про передачу вірусу через фрукти та овочі, шкоди нікому не заподіяно, а тому просив звільнити його від відповідальності.

Проте суд визнав керуючого винним у порушенні правил карантину і призначив 34 тисячі грн штрафу.