Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції
Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції
Відсьогодні, 25 травня 2020 року, зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише RegioNews.
Життєдіяльність Лаври відбувається відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів.
Зокрема йдеться про рішення про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня при обов’язковому дотриманні дистанції між віруючими. На кожних 10 м² повинні бути присутні не більше однієї людини.
Нагадаємо, обитель була закрита на карантин з 13 квітня рішенням міської влади Києва. Тоді у Лаврі не залишилося здорових – захворіли настоятель, усі священики та студенти духовної семінарії. Троє ченців померли.
Київська ОДА оголосила дату ослаблення карантину в області
25 травня 2020, 10:57У селі на Закарпатті спалах коронавіруса, введено карантин
25 травня 2020, 10:16Коронавірус в Україні: підтвердили ще 259 нових випадків
25 травня 2020, 09:49
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
24 травня 2020, 19:30Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00"Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
19 травня 2020, 12:00Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
20 травня 2020, 12:00З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
23 травня 2020, 21:12
- 13:49 25 травня "Батьківщина" вийшла із самоізоляції
- 13:39 25 травня Вадим Столар створює мережу телеканалів під політпроєкт Льовочкіна і Бойка
- 13:27 25 травня Аваков створив новий таємний департамент поліції
- 13:04 25 травня В Івано-Франківську ТЦ "Метро" оштрафували на 34 тисячі за порушення карантину
- 12:54 25 травня Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваному призначили психіатричну експертизу
- 12:20 25 травня Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
- 19:30 24 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості
- 13:00 22 травня Що може завадити Кернесу
- 12:00 20 травня Депутати, бізнесмени та ексмитники, або Хто контролює автовокзали Хмельниччини
- 21:12 23 травня З'явилися подробиці вбивства нардепа Валерія Давиденко
Всі блоги »
Розподіл опозиційної платформи. Як Бойко і Льовочкін хочуть позбутися Медведчука
25 травня 2020, 13:00
Що може завадити Кернесу
22 травня 2020, 13:00
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
22 травня 2020, 18:36
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
Атрошенко Владислав
Міський голова Чернігова
Миколаєнко Володимир
Міський голова Херсона
Моргунов Сергій
Міський голова Вінниці