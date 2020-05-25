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Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину
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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
25 травня 2020, 12:20 4

Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину

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25 травня 2020, 12:20 4
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Фото: УПЦ
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Відсьогодні, 25 травня 2020 року, зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише RegioNews.

Життєдіяльність Лаври відбувається відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів.

Зокрема йдеться про рішення про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня при обов’язковому дотриманні дистанції між віруючими. На кожних 10 м² повинні бути присутні не більше однієї людини.

Нагадаємо, обитель була закрита на карантин з 13 квітня рішенням міської влади Києва. Тоді у Лаврі не залишилося здорових – захворіли настоятель, усі священики та студенти духовної семінарії. Троє ченців померли.


Києво-Печерська лавра карантин церква богослужіння
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