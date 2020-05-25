Києво-Печерську лавру відкрили для вірян після карантину

Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції

Фото: УПЦ

Вхід до монастиря вже не охороняється представниками поліції

Відсьогодні, 25 травня 2020 року, зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, пише RegioNews. Життєдіяльність Лаври відбувається відповідно до норм, визначених Кабінетом міністрів. Зокрема йдеться про рішення про проведення богослужінь під час другого етапу послаблення карантину з 22 травня при обов’язковому дотриманні дистанції між віруючими. На кожних 10 м² повинні бути присутні не більше однієї людини. Нагадаємо, обитель була закрита на карантин з 13 квітня рішенням міської влади Києва. Тоді у Лаврі не залишилося здорових – захворіли настоятель, усі священики та студенти духовної семінарії. Троє ченців померли.

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