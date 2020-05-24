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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
24 травня 2020, 10:01 5

Зведення ООС: одинадцять обстрілів, один поранений

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24 травня 2020, 10:01 5
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Українські військові знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили
Українські військові знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили

Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник стріляв із заборонених Мінськими домовленостями артсистем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог тричі обстрілював околиці Кам’янки: зранку із використанням ручних протитанкових гранатометів, а по обіді та з настанням темряви – із артилерійських систем калібру 122 мм, використавши 32 артснаряди.

Біля Авдіївки та двічі поблизу Гнутового противник задіяв 120 мм міномети.

Неподалік Старогнатівки окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а поруч з Верхньоторецьким застосовували снайперську зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Майорська російські окупаційні війська випустили 20 мін 82-го та 120-го калібрів.

Неподалік населених пунктів Сизе та Кримське збройні формування РФ вели вогонь з 82 мм мінометів.

За даними розвідки, наші воїни знищили чотирьох російських окупантів та щонайменше сімох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Зведення станом на 07:00 24 травня 2020 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення За минулу добу збройні формування...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 23 травня 2020 р.

Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер поранив українського військового


Донбас Донецька область Луганська область Луганщина Донецьк ООС обстріли поранення
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