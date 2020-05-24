Сводка ООС: семь обстрелов, потерь нет

Потери противника уточняются, случаев коронавируса не зафиксировано

Фото: штаб ООС

Потери противника уточняются, случаев коронавируса не зафиксировано

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122 мм артиллерийских систем обстреливал окрестности Каменки.

Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Орехового вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли, используя 120 мм минометы – 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 24 мая 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Неділя, 24 мая 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 11 обстрелов, одного военного ранили.