Сводка ООС: семь обстрелов, потерь нет
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122 мм артиллерийских систем обстреливал окрестности Каменки.
Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинских военнослужащих, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Орехового вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли, используя 120 мм минометы – 12 мин, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 24 мая 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Неділя, 24 мая 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 11 обстрелов, одного военного ранили.
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